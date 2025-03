“Il nostro matrimonio? Ecco come funziona”: i Coma Cose si confessano

Uniti nella musica e anche nella vita: i Coma Cose hanno raccontato in queste ore alcuni aspetti privati del loro matrimonio.

Dopo il siparietto virale su TikTok con la nota ex attrice hard Mia Khalifa, ecco i Coma Cose tornare protagonisti con una bella intervista relativa anche al loro rapporto personale e, nello specifico, con qualche passaggio persino sul loro matrimonio che, per stessa ammissione dei due artisti, ha come tutti “alti e bassi”.

Coma Cose, la vita di coppia e il matrimonio

Nel corso dell’intervista rilasciata a Today di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, anche per parlare del loro ultimo disco ‘Vita fusa’, i Coma Cose si sono concentrati sui vari collegamenti tra la loro arte e la loro vita privata. In particolare sul loro lavoro hanno spiegato: “Se è un disco sul matrimonio? E sull’amore maturo“, hanno precisato. “Di base la musica è più attratta dall’inizio e dalla fine di un rapporto, la quotidianità fa meno notizia”.

I Coma Cose a Sanremo 2025 mentre fanno un cuore – www.donnaglamour.it

In questo senso la coppia, pur precisando di tenere molto alla propria privacy, si è aperta aggiungendo: “La verità è che una storia così – stiamo insieme da dieci anni, anche per noi è la più lunga che abbiamo mai avuto – oggi è molto rock: tutto va veloce, ci si sceglie e ci si lascia con più facilità. Impariamo giorno per giorno, è una scoperta anche con noi”.

Entrando nel dettaglio del disco: “Nella copertina, per esempio, abbiamo messo un gattino, segno di tenerezza, perché è ciò che cerchiamo ora e di cui abbiamo bisogno – e anche questa non è detto che faccia notizia. Il nostro matrimonio è come qualsiasi altro legame felice, cioè con alti e bassi da condividere. Noi cerchiamo di parlare di tutto, delle cose felici e delle cose tristi. Ci supportiamo a vicenda, nella vita e nel lavoro”.

I “cuoricini” nella vita di tutti i giorni

Con riferimento alla recente hit sanremese “Cuoricini“, i due artisti hanno spiegato: “La dipendenza dai ‘Cuoricini’ è stata anche un nostro problema? Come lo è di tutti. Anche noi ci siamo ritrovati sul divano a scrollare in silenzio, quando potevamo benissimo uscire per una passeggiata o semplicemente parlare. Poi, chiaro, quella è per lo più una fotografia tragicomica ed esagerata della realtà” […]”.