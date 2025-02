Cuoricini dei Coma_Cose, significato: “Un divano e due telefoni è la tomba dell’amore”

Cuoricini è la canzone con cui i Coma_Cose si presentano in gara al Festival di Sanremo 2025: scopriamo il significato.

I Coma_Cose tornano sul palco dell’Ariston con un brano esplosivo. Si intitola Cuoricini ed è destinato a diventare un tormentone, specialmente sui social. La canzone mette al centro della scena i problemi di coppia alla luce delle ‘ossessioni’ causate dal mondo virtuale. Vediamo il significato e il testo.

Cuoricini dei Coma_Cose: il significato della canzone

Dopo Fiamme negli occhi e L’addio, i Coma_Cose tornano in gara al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Cuoricini. Scritto da Antonio Filippelli, Fausto Zanardelli, Francesca Mesiano e Gianmarco Manilardi, il brano ha un ritornello che entra nella testa fin dal primo ascolto. Il significato ruota attorno all’abuso dei social e alle ripercussioni che il mondo virtuale può avere sulla vita di coppia.

“E mi hai buttato via

In un sabato qualunque

Mentre andavi in cerca

Di uno slancio di modernità“.

Nell’epoca social, le relazioni durano un battito di ciglia. Che siano sentimentali o amicali, poco conta. Ormai è difficile anche solo fare una banale chiacchierata con una persona perché di mezzo c’è sempre uno smartphone, retto da una manina impegnata a mettere “cuoricini” come se fosse una questione di vita o di morte.

“Cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo“.

Basta fare una passeggiata in qualunque città per incontrare persone completamente immerse nel mondo virtuale. Spesso sono talmente impegnate da non rendersi conto di urtare gli altri. Per non parlare di bar e ristoranti, dove lo smartphone figura come terzo arto.

“Un divano e due telefoni

È la tomba dell’amore

Ce l’ha detto anche un dottore“.

Parlare e non essere ascoltati, esistere ed essere completamente invisibili. Questa è la trasformazione a cui quasi tutti, ormai, sono andati incontro. Gli “stramaledetti cuoricini” hanno distrutto più coppie e amicizie di qualsiasi pandemia. I Coma_Cose hanno parlato così della canzone: “Questo brano è un insieme di tante idee che in passato non funzionavano, ma che qui si incastrano come per magia. (…) Cantiamo gli alti e bassi di una coppia che, come tante, deve fare i conti con le distrazioni dei social“.

Ecco il video di Cuoricini dei Coma_Cose:

Cuoricini dei Coma_Cose: il testo della canzone

Oggi mi sento una pozzanghera

Se l’ansia mi afferra

Con lo sguardo verso il cielo…

