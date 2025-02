Significato del numero 10, ‘e fasule nella smorfia napoletana

Cosa significa il numero 10? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul numero che rappresenta ‘e fasule nella smorfia napoletana.

Il numero 10 è una cifra con diverse interpretazioni, a volte contrastanti tra loro. Il 10 è infatti considerato in numerologia simbolo di perfezione ma anche di annullamento totale. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato!

Cosa significa il numero 10?

Secondo la numerologia per comprendere a pieno il significato del numero 10 bisogna sommare i numeri che lo compongono (1+0=1). Il 10 è quindi strettamente legato all’interpretazione del numero 1, cifra simbolo di unità e origine.

Lo 0 richiama invece l’infinito e la connessione tra tutte le creature viventi. Rappresentando il totale dei primi quattro numeri (1+2+3+4), il 10 è inoltre visto come la summa dei principi universali, un contenitore che abbraccia l’intero spettro delle basi numeriche su cui si erge il mondo. Chi è influenzato da tale cifra deve avere fiducia nelle infinite possibilità dell’Universo perseguendo senza timore i propri obiettivi.

Il 10 è anche simbolo di indipendenza e iniziativa personale: imbattersi in tale numero nella vita quotidiana deve essere inteso come un invito a compiere passi audaci per realizzare i propri sogni. Questo numero così complesso viene spesso identificato con il concetto di cielo, simbolo sia della massima perfezione che del dissolvimento finale di ogni cosa.

Il numero 10 nella smorfia napoletana: cosa significa

Nella smorfia napoletana il numero 10 è associato a ‘e fasule, ossia i fagioli. Questo legume, giunto in Europa con la scoperta dell’America, si è radicato nella dieta mediterranea grazie alle sue innumerevoli proprietà nutritive, tra cui un’alta concentrazione di fibre, minerali e vitamine.

I fagioli possono apparire nei sogni con molteplici significati. Possono rappresentare segnali di buon auspicio, come la serenità domestica se vengono acquistati al mercato, o di situazioni meno positive, come difficoltà economiche, se si sognano nel contesto della loro raccolta. Inoltre, il loro colore nei sogni può alterarne il significato; per esempio, i fagioli neri suggeriscono piccoli guadagni, mentre quelli verdi possono indicare problemi familiari in arrivo.