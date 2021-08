Smorfia dei sogni: cosa sapere sull’interpretazione e il significato non solo dei numeri, ma anche delle immagini.

Cosa significa il sogno che ho appena fatto? Tante volte te lo sarai chiesto al risveglio, magari dopo un sogno particolare, molto inquietante o estremamente felice. Ad aiutarci nell’interpretazione dei sogni interviene la smorfia napoletana, o meglio la smorfia dei sogni. Una materia molto antica che, secondo alcuni, avrebbe origine addirittura nelle cabale dei sogni ebraiche, per cui non esiste segno, lettera o numero che non nasconda un significato. Scorpiamo insieme tutto quello che sappiamo o che dovremmo sapere sul rapporto tra sogni e numeri.

Smorfia napoletana e interpretazione sogni

Partiamo dalle basi. Cos’è la smorfia napoletana? Si tratta di una sorta di ‘dizionario’ in cui ogni termine, sia esso una persona, un oggetto, una situazione, un’azione o altro, corrisponde a un numero da giocare al lotto. Si va dall’abaco (numero 48) alla zuppa (numero 77). L’origine del termine è incerta. Secondo alcuni, si tratterebbe di un vocabolo legato al nome di Morfeo, il dio del sonno nell’antica Grecia. Si tratta di una tradizione molto legata alla città di Napoli, ma che esiste anche in altre città o paesi.

La smorfia napoletana e il significato di ciò che sogniamo secondo la tradizione sono correlati a dei numeri che dovrebbero essere giocati alle varie lotterie per poter godere di grande fortuna. Può sembrare una materia favolistica, ma per chi ci crede esiste una sorta di scienza molto dettagliata e precisa che permette di stabilire a quale numero corrisponda un sogno, badando a ogni particolare. Bastano pochissime minuzie, infatti, per cambiare il significato di un’immagine.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Sognare

Possiamo dunque avere i numeri del lotto con i sogni? Secondo la tradizione della smorfia, sì. L’intero culto si basa infatti sulla relazione tra numeri e sogni, numeri che si ricavano analizzando e interpretando ciò che viviamo mentre stiamo dormendo. Per questo in molti consigliano di tenere sul comodino un quaderno nel quale annotare con precisione quello che hai sognato, per poter cercare il giorno dopo la giusta interpretazione.

Smorfia metropolino: il signifato dei sogni nella smorfia napoletana

Se tale materia ti appassiona, sappi che su internet sono disponibili diversi siti di archivio del significato dei sogni. Tra questi, uno dei più famosi è librodesogni.net, in grado di dare spiegazioni sintetiche a ciò che si forma nella nostra mente quando dormiamo, in qualunque posizione, collegandolo anche ai numeri relativi della smorfia napoletana per cercare di fare il colpaccio al lotto.