Come impostare Instagram nero su smartphone Android e iPhone: tutto quello che devi sapere per utilizzare la dark mode dell’app.

Ami la dark mode delle varie app, compresi i social? Allora non puoi non provare quella di uno dei social network più amati da tutti: Instagram. Ebbene sì, anche il celebre social dedicato alle immagini e alle storie è disponibile nella sua versione scura, e senza passare per strane applicazioni di terze parti. Vuoi sapere come impostare Instagram nero? Scopriamolo insieme, sia per Android che per iOS.

Impostare Instagram nero su Android

Prima di vedere nel dettaglio come impostare lo sfondo nero su Instagram, cerchiamo di capire a cosa serve effettivamente la dark mode. Il tema scuro spesso viene implementato dagli sviluppatori delle app per permettere agli utenti di riposare gli occhi. Specialmente quando si usa il telefono in contesti di scarsa luminosità, infatti, lo sfondo bianco può rendere più faticosa la fruizione. Inoltre, con la dark mode è possibile anche risparmiare batteria, il che non fa mai male.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/illustrations/instagram-social-media-simbolo-3319588/

Detto questo, passiamo a come impostarlo su Android. Si tratta di un cambiamento piuttosto semplice da realizzare. Basta impostare il tema scuro al proprio dispositivo, e in automatico avremo la dark mode di Instagram, disponibile da Android 9.0. Per impostare il tema scuro devi andare sulle Impostazioni, cliccare nella voce Display, andare su Tema e attivare la modalità scura. Dopo averlo fatto, vedrai comparire la dark mode di tutte le app che la supportano. Se dovessi riscontrare un problema, verifica lo stato degli aggiornamenti di Instagram.

Instagram nero su iPhone

Vediamo adesso come avere la dark mode sui dispositivi iOS. Ottenere il tema scuro anche in questo caso è possibile attivando la modalità scura dalle impostazioni del telefono. Si tratta di un’opzione disponibile da iOS 13. Per farlo vai alle Impostazioni, premi su Schermo e Luminosità e quindi su Scuro. In automatico vedrai tutte le app abilitate alla dark mode cambiare il proprio tema. Allo stesso modo di quanto fatto per Android, anche qui se dovessi riscontrare problemi dovresti dare un’occhiata allo stato degli aggiornamenti di Instagram.

Se però non hai un iPhone recente o il tuo smartphone Android è un po’ datato esistono delle alternative per poter usufruire della dark mode anche senza poterla impostare sul telefono. Il segreto è passare per la versione web di Instagram e per Chrome. Se imposti il tema scuro sul browser di Google troverai infatti anche la versione web di Instagram trasformata in nero. Semplice no? E adesso che sai come avere la dark mode, prova a scoprire le app indispensabili per creare storie da urlo!

Di seguito un video per passare alla dark mode:

