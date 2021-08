I nuovi iPhone potrebbero essere in grado di misurarci la temperatura corporea proprio come fa un termometro.

Non è fantascienza, anzi: a breve potremmo misurarci la temperatura corporea proprio con il nostro iPhone. A renderlo noto è stata una notizia che è trapelata dalla Apple, la multinazionale statunitense che produce i dispositivi personali e che avrebbe depositato un brevetto (già nel 2018) per riuscire a trasformare uno smartphone come un termometro ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

L’iPhone come un termometro

Uno degli accessori più diffusi in tempi di pandemia da Covid 19 sono stati proprio i termometri che hanno subito un notevole aumento di acquisto sul mercato. La multinazionale americana Apple in realtà aveva già pensato all’utilità di questo accessorio tanto da brevettare qualcosa che fosse capace di trasformare un normale iphone in un termometro rendendo così, il nostro cellulare utile anche a dirci se abbiamo o meno la febbre.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Donna febbre letto

Ma nello specifico come dovrebbe funzionare il termometro sull’ iPhone? Pare che basti davvero poco e cioè un piccolo accessorio da montare sulla camera anteriore del nostro smartphone per renderlo in tempo reale, un dispositivo di misurazione della temperatura.

Si tratta di una lente aggiuntiva che dovrebbe essere in grado anche di cambiare colore in base alla variazione della nostra temperatura. L’accessorio pare vada agganciato alla parte superiore del telefono e non sarà un accessorio fisso bensì servirà solo all’occorrenza e attivando anche uno specifico software.

Il brevetto è ancora da approvare

Al momento però, non vi è ancora alcuna certezza ufficiale che questo brevetto (in grado di trasformare un iphone in termometro) venga poi realmente messo sul mercato e non si conoscono nemmeno ulteriori sviluppi in merito. Potrebbe essere una nuova funzionalità per i nostri dispositivi personali oppure questa faccenda, potrebbe non vedere mai la luce.