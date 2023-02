Che dieta ha seguito Geppi Cucciari per diventare come la vediamo oggi? Non solo alimentazione, la conduttrice ha abbinato anche lo sport.

Geppi Cucciari, grazie alla dieta che segue e all’abbinamento di una buona dose di sport, ha perso ben dieci chili. La conduttrice e comica segue un piano alimentare studiato per lei da un nutrizionista e ha più volte sottolineato che senza l’attività fisica non avrebbe mai raggiunto e mantenuto simili risultati.

Geppi Cucciari: la dieta della comica e conduttrice

La Geppi Cucciari che vediamo oggi in televisione e sui social è parecchio diversa rispetto a qualche anno fa. La conduttrice e comica mostra un aspetto fisico invidiabile, frutto della combo dieta-sport. La sua trasformazione corporea, come da lei dichiarato in diverse interviste, è iniziata nel 2010, quando ha scoperto di avere un problema di salute. Da questo momento in poi, ha completamente modificato la sua alimentazione e ha iniziato a dedicarsi quotidianamente ad un po’ di attività fisica.

Per quanto riguarda la dieta, Geppi ha iniziato il suo percorso eliminando i carboidrati, i grassi, i latticini e i lieviti in favore delle proteine. In un secondo momento, è bene sottolinearlo, ha reinserito anche questi alimenti, limitandone comunque il consumo. Ad esempio, sia il pane che la pasta li mangia in modo moderato e non tutti i giorni. Ovviamente, il piano alimentare della Cucciari è stato studiato da un nutrizionista ed è per questo che, ad oggi, ha perso dieci chili e non ne ha ripreso neanche uno.

Che sport pratica Geppi Cucciari?

Da ex cestitsta – Geppi Cucciari è arrivata a giocare in serie A2 con la Virtus Cagliari e in C con la Gammabasket Segrate – ha accettato con piacere di unire l’alimentazione ad un po’ di attività fisica. La sua trasformazione, infatti, non è frutto solo della dieta, ma anche dello sport. Pratica quotidianamente Trx e CrossFit con un personal trainer e non rinuncia agli allenamenti anche quando è impossibilitata a recarsi in palestra. Non a caso, la comica e conduttrice condivide sui social anche le sue sessioni casalinghe.

Ecco la foto di uno degli allenamenti di Geppi in palestra:

