Come viene eletto un Papa: ecco cosa accade prima dell’Habemus papam

Sapete come viene eletto un nuovo Papa? I cardinali elettori devono seguire un cerimoniale lungo e con regole ferree.

L’elezione del nuovo Papa è un momento importante per i fedeli di tutto il mondo. E’ anche per questo che deve seguire un cerimoniale ben preciso, fatto di regole ferree come il divieto per i cardinali di comunicare con l’esterno durante il Conclave. Vediamo come viene eletto un pontefice.

Come viene eletto un Papa?

Quando un Papa muore, o se dovesse decidere di abdicare come fatto da Benedetto XVI, i cardinali elettori si riuniranno nella Capitale per scegliere il suo successo. Un pontefice viene eletto seguendo uno schema preciso, nel corso di un Conclave che può durare anche diversi giorni.

I cardinali chiamati a scegliere il nuovo pontefice, il cui numero varia di volta in volta, non devono avere più di 80 anni e si riuniscono nella Cappella Sistina. Il pontefice si sceglie “per scrutinium”, con una maggioranza qualificata di due terzi degli elettori. Se non si raggiunge questa quota con entro la 33esima votazione, si passa al ballottaggio tra i due nomi che hanno ottenuto più voti nell’ultimo scrutinio. Anche in questo caso, per l’elezione è necessaria una maggioranza di due terzi.

E’ bene sottolineare che i due cardinali al ballottaggio non possono partecipare al voto. Inoltre, coloro che aspirano a diventare papa devono rispettare tre requisiti: maschio, battezzato e non sposato. Il Conclave inizia dopo una messa, la processione degli elettori presso la Cappella Sistina e il loro giuramento.

Elezione del Papa: la fumata attesa dai fedeli

I cardinali elettori vengono chiusi all’interno della Cappella Sistina e non possono lasciare il Conclave se non per motivi di salute. Ovviamente, nessuno di loro può comunicare con l’esterno. Votazioni e scrutini si susseguono fino a quando non si raggiunge il quorum. Ogni mancata elezione si annuncia ai fedeli con la classica fumata nera, che esce dal comignolo montato sul tetto della cappella.

Invece, quando la fumata è bianca significa che è stato deciso il nuovo Papa. Prima di arrivare a questo punto, però, nel segreto del Conclave il cardinale decano chiede al prescelto se ha intenzione di accettare l’incarico. Se la risposta è positiva, si chiede il nome con cui vuole essere annunciato ai fedeli. Dopo di che, il pontefice viene ordinato vescovo se non lo è già e accompagnato a indossare gli abiti papali, già disponibili in tre taglie diverse.

L’annuncio del nuovo Papa ai fedeli spetta al cardinale protodiacono, tramite la loggia centrale della Basilica di San Pietro, con la celebre frase: “Habemus papam“. Infine, tocca al pontefice che impartisce la benedizione “Urbi et Orbi”.