Significato del nome Tommaso: origini, caratteristiche e onomastico

Tommaso è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : gemello

: gemello Origine : aramaica

: aramaica Onomastico : 3 luglio

: 3 luglio Varianti: Thomas (inglese), Tomás (spagnolo), Tamas (ungherese), Thomaz (portoghese), Toma (russo), Tamás (ungherese), Thom (olandese)

Origini e significato del nome Tommaso

Tommaso è un nome maschile che deriva dall’aramaico “T’oma”, che si traduce come “gemello” in italiano. Questa parola si ritrova anche nel greco antico, Thōmas, e nel latino, Thomas, sempre con il medesimo significato. Nella religione cristiana questo nome è diventato popolare grazie alla figura dell’Apostolo Tommaso, colui che non crede alla resurrezione di Gesù, ma anche al culto di altri Santi come Tommaso d’Aquino e Tommaso da Celano.

Onomastico e diffusione del nome Tommaso

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia tradizionalmente il 3 luglio in memoria di San Tommaso Apostolo. In alternativa può essere celebrato:

8 gennaio , per San Tommaso d’Aquino religioso, teologo e filosofo italiano

, per San Tommaso d’Aquino religioso, teologo e filosofo italiano 29 dicembre, per San Thomas Becket arcivescovo cattolico inglese

Negli ultimi anni, il nome Tommaso ha visto crescere la sua popolarità all’interno delle nuove generazioni italiane. La sua diffusione è particolarmente evidente nelle regioni centrali e meridionali del Paese e si è inserito stabilmente nella top ten dei nomi più scelti. Secondo dati ISTAT, dal 1999 al 2016, il nome ha registrato un significativo incremento di gradimento.

Caratteristiche e curiosità sul nome Tommaso

Le persone che portano questo nome sono legatissime alla propria famiglia e farebbero di tutto per difenderla. Con le persone che non fanno parte di questa cerchia ristretta Tommaso può sembrare freddo e scostante, ma si tratta di pura apparenza: in realtà è dotato di una grande sensibilità e presenta un forte bisogno di dare e ricevere amore. Il suo carattere è comunque molto riservato e sceglie con cura le persone da far entrare nella sua sfera più intima.

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, Tommaso vuole essere libero e indipendente e quindi sarà probabilmente orientato verso il mondo delle libere professioni. In alternativa può scegliere di coltivare la sua natura da vero intellettuale e lavorare nell’ambito della ricerca scientifica.

ll segno zodiacale associato a Tommaso è il Cancro, caratterizzato da sensibilità e ricerca di sicurezza. Il colore che rappresenta chi porta questo nome è il blu, simbolo di lealtà e verità. La pietra portafortuna è lo zaffiro, gemma dell’eleganza e della fortuna. Infine, il numero fortunato per Tommaso è il 4, una cifra che rimanda alla concretezza e al desiderio di raggiungere obiettivi ben definiti.

Personaggi famosi con il nome Tommaso

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Tommaso: