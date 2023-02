Cosa succede se si eliminano i cookie?

Come disattivare i cookie sul proprio browser e cosa succede se si eliminano: ecco cosa bisogna sapere.

Negli ultimi anni, sempre più utenti si sono resi conto dell’importanza dei cookie per il funzionamento di molti siti web. Tuttavia, non tutti sono contenti di poter mostrare ad aziende terze qual è il proprio comportamento sul web, e per questo motivo decide di eliminare i cookie dal proprio browser, spesso per preoccupazioni sulla privacy o per evitare di essere tracciati online. Ma come si fa a disattivare i “biscotti” sul proprio browser e cosa succede realmente se si eliminano? In questo articolo esploreremo le implicazioni di questa scelta, analizzando i vantaggi e gli svantaggi dell’eliminazione dei cookie e spiegando come ciò può influenzare l’esperienza di navigazione su Internet.

Come si disattivano i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul tuo computer o dispositivo quando visiti determinati siti web. Sono progettati per fornire a un sito web informazioni sulle tue abitudini e preferenze di navigazione. Molto utili alle aziende per obiettivi di marketing e profilazione, possono risultare piuttosto fastidiosi, in certi casi, per gli utenti. Anche per questo motivo è sempre possibile disabilitarli sui browser. Vediamo come fare sui principali.

ricerca web internet google

Se utilizzi Google Chrome, avvia il browser e fai clic sui tre puntini verticali nell’angolo in alto a destra dello schermo. Nel menu a tendina seleziona Impostazioni e scorri fino a Privacy e sicurezza. Da qui puoi scegliere di personalizzare le impostazioni relative a quelli di un singolo sito o a tutti quelli sui quali intendi navigare. Per disattivare il tracciamento di tutti i cookie, imposta Consenti ai siti di salvare e leggere i danti dei cookie su off e il gioco è fatto.

Se utilizzi Safari avvia il browser e fai cli cu Preferenze. Scegli Privacy e cerca la sezione Cookie. Qui, dall’elenco, puoi selezionare Blocca sempre o Blocca i cookie di terze parti per la posizione desiderata. Per disabilitare i cookie in Microsoft Edge: fai clic sull’icona Impostazioni nell’angolo in alto a destra e seleziona Impostazioni avanzate; cerca la sezione chiamata Cookie e scegli tra Blocca tutti i cookie o Non bloccare i cookie per determinare se i siti sono autorizzati o meno ad aggiungerne sul tuo computer dopo averli visitati da Edge. Il procedimento è comunque disponibile, in maniera similare, per ogni altro browser utilizzato. Potrai sempre scegliere se bloccarli tutti o solo quelli di un determinato sito web.

Cosa succede se si eliminano i cookie?

Se elimini i cookie, perderai alcune preferenze e impostazioni memorizzate in essi. Questo include gli accessi a un sito web, le personalizzazioni e così via. Se si tratta di un sito che ha richiesto un login per l’accesso, è probabile che quando tornerai sul sito dopo averli eliminati, dovrai effettuare nuovamente l’accesso.

L’eliminazione dei cookie può anche comportare la perdita delle password salvate o dei metodi di autenticazione. Alla fine, però, non c’è alcun danno reale sul lungo termine dall’eliminazione: si tratta semplicemente della rimozione di alcune impostazioni temporaneamente messe in atto, e per risolvere problemi come quelli relativi alla password esistono sempre servizi come PassKey. I tuoi dati sono ancora al sicuro e rimangono protetti con i singoli servizi web a seconda delle misure di sicurezza implementate su di essi in un dato periodo di tempo.

Per l’utilizzo quotidiano di Internet, tuttavia, ti consigliamo di non eliminare l’intera raccolta di dati di navigazione troppo frequentemente. Prova invece a “cancellare” quelli occasionali per migliorare l’esperienza complessiva durante la navigazione online e mantenerla più sicura da potenziali minacce software dannose e dalla raccolta di eccessive informazioni sulle tue abitudini.

In conclusione, eliminare i cookie dal proprio browser può comportare vantaggi e svantaggi. Da un lato, l’eliminazione può migliorare la privacy online dell’utente e prevenire il tracciamento da parte di terze parti. Tuttavia, ciò può anche comportare una riduzione dell’usabilità e della personalizzazione dei siti web visitati, nonché una riduzione dell’efficacia delle pubblicità online. Inoltre, alcuni siti web potrebbero richiederne l’utilizzo per funzionare correttamente o l’autorizzazione all’accesso ai propri dati per permettere la navigazione. Perciò la scelta di eliminare i cookie dipende solo dalle esigenze e dalle preferenze di ogni singolo utente.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG