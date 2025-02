Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Roberta Bruzzone con “Delitti allo specchio”: le date, durata e la descrizione dello spettacolo.

Roberta Bruzzone, celebre criminologa e profiler, è a teatro nel 2025 con lo spettacolo “Delitti allo specchio“, un’analisi approfondita e senza filtri di due tra i casi giudiziari più controversi della storia italiana: l’omicidio di Chiara Poggi e quello di Meredith Kercher. Due vicende che, pur essendo apparentemente distanti, presentano inquietanti similitudini e interrogativi irrisolti. Ecco tutte le info da sapere sullo spettacolo.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Roberta Bruzzone

Chiara Poggi e Meredith Kercher non si conoscevano e, se il destino non le avesse tragicamente accomunate, probabilmente non si sarebbero mai incontrate. Tuttavia, i delitti che le hanno viste vittime presentano inquietanti somiglianze, tanto da intrecciarsi come riflessi in uno specchio.

Nel suo spettacolo teatrale “Delitti allo specchio“, la dottoressa Roberta Bruzzone condurrà il pubblico attraverso questi due casi emblematici della cronaca nera italiana, utilizzando le sue competenze da profiler per analizzare gli eventi con precisione e rigore.

Due omicidi che, ancora oggi, lasciano dietro di sé una lunga scia di dubbi e domande irrisolte. È il momento di affrontarli senza esitazioni. “Torneremo sulla scena del crimine, ripercorreremo le indagini svolte analizzando i fatti in modo oggettivo e implacabile, depurandoli dalle scorie delle false insinuazioni, degli errori investigativi e delle (troppe) parole buttate al vento, che spesso affollano le inchieste giudiziarie da prima pagina“, afferma la descrizione dello spettacolo.

Le date dello spettacolo a teatro di Roberta Bruzzone

Il tour teatrale di “Delitti allo specchio” di Roberta Bruzzone è partito il 6 febbraio 2025 dal Teatro Storchi di Modena. A seguire tutte le data della stagione 2025-2026:

23/02/2025 a Pescara (PE)

06/03/2025 a Como

18/03/2025 a Vercelli (VC)

26/03/2025 a Ancona (AN)

27/03/2025 a Ascoli Piceno (AP)

30/03/2025 a Aprilia (LT)

04/04/2025 a Montecatini-Terme (PT)

07/04/2025 a Napoli (NA)

09/04/2025 a Asti (AT)

10/04/2025 a Torino (TO)

14/04/2025 a Borgomanero (NO)

15/04/2025 a Parma (PR)

16/04/2025 a Alessandria (AL)

03/05/2025 a Mantova (MN)

04/05/2025 a Schio (VI)

05/05/2025 a Verona (VR)

09/05/2025 a Assisi (PG)

13/05/2025 a Brescia (BS)

17/05/2025 a Ferrara (FE)

18/05/2025 a Bologna (BO)

19/05/2025 a Milano (MI)

21/05/2025 a Roma (RM)

22/05/2025 a Firenze (FI)

27/05/2025 a Piacenza (PC)

28/05/2025 a Genova (GE)

31/05/2025 a Cagliari (CA)

01/06/2025 a Sassari (SS)

11/10/2025 a Conegliano (TV)

25/10/2025 a Varese (VA)

28/11/2025 a Legnano (MI)



La durata dello spettacolo a teatro di Roberta Bruzzone

“Delitti allo specchio” ha una durata di 100 minuti, articolati in un unico atto, durante il quale Roberta Bruzzone guiderà il pubblico in un’indagine appassionante e rigorosa sui casi di Chiara Poggi e Meredith Kercher.