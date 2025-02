L’orecchio assoluto è una capacità straordinaria e molto rara: scopriamo cosa significa e da dove nasce questa qualità.

La musica è un’arte complessa in cui si può eccellere solo dedicando moltissimo tempo allo studio e alla pratica. Alcune persone però hanno un dono particolare, una capacità fuori dal comune, che le rende dei veri e propri prodigi in ambito musicale. Stiamo parlando dell’orecchio assoluto: scopriamo cosa significa e da dove nasce questa caratteristica.

Cosa significa avere l’orecchio assoluto?

L’orecchio assoluto, anche definito “perfetto“, è la capacità di riconoscere le note musicali senza bisogno di confrontarle con un riferimento esterno. Chi possiede questa particolare abilità può immediatamente identificare qualsiasi nota musicale che sente, distinguendola dalle altre con precisione. Alcune persone che hanno l’orecchio assoluto potrebbero essere più abili a riconoscere una nota eseguita su un determinato strumento piuttosto che su un altro.

Tastiera pianoforte

Oltre all’orecchio assoluto esiste il così detto orecchio relativo, che indica la capacità di riconoscere al primo ascolto gli intervalli tra una nota e l’altra. Chi possiede tale qualità può essere in grado di riconoscere se una melodia è stata eseguita in modo errato, ma non se è stata eseguita correttamente in una tonalità diversa. Entrambe queste abilità si distinguono dal semplice “avere orecchio”, un’espressione che indica una generica predisposizione per la musica.

Come si sviluppa l’orecchio assoluto

Come fare a sviluppare l’orecchio assoluto? Le ricerche hanno correlato la sua presenza a diversi fattori come la genetica, il momento in cui vengono iniziati gli studi musicali e l’ambiente in cui si cresce. In particolare, sembra che una precoce esposizione alla musica, già nei primissimi anni di vita, possa influenzare notevolmente questa capacità.

Studi hanno rivelato che una percentuale significativa di persone, fino al 31% della popolazione, possiede il potenziale per sviluppare questa “skill” , ma molti non lo scoprono mai a causa della lacuna nell’educazione musicale.