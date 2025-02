Sottomarini di Mahmood, il significato: “Più che l’umanità qui guardano l’incasso”

Qual è il significato di Sottomarini di Mahmood? La canzone riflette sulla società di oggi, paragonandola a quella di un tempo.

Dopo il successo dell’ultimo album Nei letti negli altri, Mahmood torna a far cantare i fan con una nuova canzone. Si intitola Sottomarini ed è una riflessione che paragona i tempi del passato e quelli di oggi, rapporti umani compresi. Scopriamo il significato e il testo.

Sottomarini di Mahmood: il significato della canzone

Disponibile in radio e sulle piattaforme a partire dal 21 febbraio 2025, Sottomarini è il nuovo singolo di Mahmood. Il titolo non è solo una metafora per indicare la profondità delle cose, ma è anche un invito a non fermarsi mai alle apparenze. Il significato ruota attorno al parallelismo tra la società del passato e quella odierna, vista quasi come un’esaltazione della superficialità.

“Ora vedo i bimbi, han l’iPhone, mentre fanno le pose

Come fa ad andare in profondità chi non ha avuto coinquilini?

Servirebbero sottomarini“.

Mahmood invoca un mondo più vero, in cui ci sia “più semplicità che Chanel“, più risate che droghe. L’artista pensa a coloro che non riescono a esistere senza “key” e si chiede come facciano a mancarsi di rispetto in questo modo.

“C’è chi ti giudica solo per un abbraccio

Nella fragilità vediamo sempre il marcio“.

L’analisi del cantante si sposta poi sui giudizi non richiesti che popolano il mondo, reale e virtuale. A suo parere, l’unica via d’uscita è l’amore, una relazione che anche se sprofonda negli abissi riesce comunque a riemergere. Proprio come fanno i sottomarini, che non si fermano mai in superficie e tornano sempre a galla.

Ecco il video di Sottomarini di Mahmood:

Sottomarini di Mahmood: il testo della canzone

Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare

Forse sono sempre stato solo e solo particolare.

Mi ricordo da bambino scene pericolose…

