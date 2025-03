Amici, l’ultima classifica fa arrabbiare i prof: “Ma vi rendete conto?”

In vista del Serale di Amici, una classifica fatta dai vocal coach ha fatto infuriare la Cuccarini, la Pettinelli e Zerbi. Cosa è successo.

Il Serale di Amici è ormai alle porte con data di inizio rivelata. Nella scuola, però, è ancora tempo di ultime classifiche come quella dei vocal coach cne nel corso dell’ultimo daytime della trasmissione di Canale 5 ha portato i professori di canto ad arrabbiarsi con gli allievi che sono risultati essere nelle tre posizioni finali.

Amici, la classifica dei vocal coach

Nel corso del recente daytime di Amici mandato in onda su Canale 5, i ragazzi sono stati chiamati davanti al monitor per vedere una particolare classifica stilata dai vocal coach e che serviva per comprendere gli eventuali meriti dei ragazzi anche al fine di ottenere la maglia per il Serale. In questo senso, la graduatoria ha fatto discutere.

Rudy Zerbi – www.donnaglamour.it

Nello specifico, la classifica che si è creata sui voti e le considerazioni dei vocal coach è stata ottenuta considerando l’alunno più meritevole in quanto a puntualità, precisione e impegno a lezione. In questo senso, se da una parte Nicolò, Chiamamifaro e Trigno sono risultati i primi tre, nella parte opposta della graduatoria sono apparsi Antonia, Deddè e Luk3.

In vista dell'assegnazione della maglia del Serale la produzione ha chiesto ai vocal coach di indicare l'alunno più meritevole in quanto a puntualità, precisione e impegno a lezione… #Amici24 pic.twitter.com/IKGan5VY4g — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 7, 2025

Le reazioni dei professori

A seguito della classifica dei vocal coach, va detto, Deddè si è trovato molto contrariato perché, in termini di impegno e serietà non si sente affatto nelle ultime posizioni. Meno evidente il fastidio di Antonia e Luk3 che, però, come il compagno di classe, sono stati richiamati dai rispettivi professori. Sia la Cuccarini che la Pettinelli e Zerbi, infatti, si sono messi in collegamento con i ragazzi mostrandosi molto arrabbiati. “Io questa cosa non la concepisco proprio”, hanno detto in coro Cuccarini e Pettinelli a Luk3 e Deddè. Duro anche Zerbi con Antonia: “Ma ti rendi conto di cosa significa questa classifica? Anche perché noi avevamo già fatto un discorso molto simile su questo”.

Insomma, prima del Serale le tensioni sono davvero alle stelle. Vedremo se ci saranno sviluppi su questa situazione e se i ragazzi porranno rimedio nelle prossime giornate.