Quando inizia il serale di Amici 24? La data e le anticipazioni

Ecco quando inizia il serale di Amici 24, la prima puntata del talent di Canale 5 si avvicina: tutto quello che c’è da sapere.

Uno dei talent show più amati della televisione italiana è senza dubbio Amici, il programma condotto da Maria De Filippi che è arrivata alla sua ventiquattresima edizione. Il talent è iniziato a settembre e in questi mesi i telespettatori hanno potuto iniziare a conoscere i vari studenti della scuola di Canale 5. Ora però il programma sta per entrare nella sua fase più attesa: quella che porterà a scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Ma quando inizia il serale di Amici 24?

Amici 2025: quando inizia il serale?

La prima puntata di Amici 24 è andata in onda su Canale 5 domenica 29 settembre 2024, per il serale non bisognerà attendere molto: la prima puntata andrà in onda sabato 22 marzo 2025, ovviamente sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 circa.

Maria de Filippi

Amici 24, nel palinsesto di Canale 5, prenderà di fatto il posto di C’è posta per te che terminerà la settimana precedente. A condurre anche questa edizione di Amici 24 è come sempre Maria De Filippi. Non resta che attendere per scoprire chi vincerà questa edizione del reality.

Amici 24: gli insegnati

Alla conduzione di Amici 24 c’è ovviamente sempre Maria De Filippi ma ci sono delle novità per quel che riguarda gli insegnanti: non rivedremo più Raimondo Todaro ma al suo posto ci sarà Deborah Lettieri, ballerina che da anni si esibisce al Crazy Horse di Parigi.

Sono invece stati confermati gli altri insegnati della scuola di Canale 5, ovvero Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sono gli insegnanti di canto. Alessandra Celentano ed Emanuel Lo sono invece gli insegnati di ballo.