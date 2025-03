Una boccata d’aria: ecco le location del film con Aldo Baglio e Lucia Ocone

Ecco quali sono le location di Una boccata d’aria, la commedia con Aldo (ma senza Giovanni e Giacomo) e Lucia Ocone.

Aldo, Giovanni e Giacomo siamo abituati a vederli al cinema insieme. Ma ci sono anche dei film nei quali hanno lavorato separatamente, un esempio è dato da Una boccata d’aria, commedia diretta da Alessio Lauria che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2022.

Il protagonista è Salvo che, a causa di alcuni problemi economici, perde la propria pizzeria a Milano. Dopo la morte del padre torna in Sicilia e scopre che il padre ha lasciato a lui e al fratello un casale, che vorrebbe vendere per ripagare i debiti. Ma non sarà semplice convincere i propri famigliari. Vediamo ora qual è il cast e quali sono le location di Una boccata d’aria.

Una boccata d’aria: il cast del film

Il protagonista di Una boccata d’aria, Salvo, è interpretato da Aldo Baglio. Il fratello Lillo è invece impersonato da Giovanni Calcagno. Nel cast del film sono poi presenti anche Lucia Ocone, Ludovica Martino, Davide Calgaro, Manuela Ventura, Tony Sperandeo, Marcello Mazzarella, Sergio Vespertino, Mario Di Leva, Massimiliano Benvenuto e Francesca Faiella.

Lucia Ocone

Una boccata d’aria: le location del film

Le location di Una boccata d’aria sono quasi tutte in Sicilia, fatta eccezione per quelle della prima parte del film che è ambientato ed è stato girato a Milano.

Le location principali di Una boccata d’aria si trovano a Buccheri e a Grammichele, il primo è un comune della provincia di Siracusa, il secondo invece si trova nella provincia di Catania. In questi due paesi troviamo il casale che il padre del protagonista ha lasciato in eredità ai figli sono la morte e intorno al quale si articola tutta la storia e anche tutte le altre location che caratterizzano il film.