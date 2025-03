Ecco come partecipare a BellaMà, il programma condotto da Pierluigi Diaco in onda ogni pomeriggio su Rai 2.

Ogni pomeriggio su Rai 2 va in onda BellaMà, il programma condotto da Pierluigi Diaco (che è anche uno degli ideatori del programma) nel quale si sfidano venti concorrenti di due generazione diverse: da una parte quelli della Generazione Z (dai 18 ai 25 anni), dall’altra i Boomer (con un’età superiore ai 55 anni). Il programma ha debuttato nel 2022 e ha immediatamente fatto registrare buoni dati di ascolto, tanto da essere riconfermato di anno in anno. Ma vediamo ora come fare a partecipare come concorrenti a BellaMà.

Come partecipare a BellaMà come concorrenti

Se anche voi siete tra coloro che vogliono partecipare come concorrenti a BellaMà sappiate che l’unico modo per inviare la vostra candidatura è farlo on line: dovrete infatti collegarvi al sito https://www.rai.it/raicasting/.

Logo Rai – www.donnaglamour.it

Una volta che vi sarete collegati, dovrete selezionare il programma BellaMà e compilare il form. Ricordiamo che per inviare la vostra candidatura a partecipare come concorrete all’edizione 2024/2025 del programma di Pierluigi avete tempo fino al giorno 8 maggio 2025.

Come abbiamo detto in precedenza, possono candidarsi al programma coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni (come concorrenti della squadra della Generazione Z) o coloro che hanno un’età superiore ai 55 anni per partecipare come concorrenti della squadra dei Boomer. Nel caso in cui foste selezionati per partecipare come concorrenti a BellaMà, sarà la produzione del programma a contattarvi.

Dove sono gli studi di BellaMà

Tutte le puntate di BellaMà sono registrate negli studi televisivi Fabrizio Frizzi che si trovano a Roma in via Ettore Romagnoli 30: ne caso in cui doveste partecipare al programma di Pierluigi Diaco, è qua che vi dovrete recare per le registrazioni della puntate.