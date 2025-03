Da quando il programma ha esordito nel 1997, sono tanti gli inviati che si sono alternati a Le Iene: ecco i più famosi.

Nel 1997 debuttava in TV un programma destinato a entrare nella storia della TV: Le Iene. Da quel momento i telespettatori si sono abituati a vedere i vari inviati in abito nero con camicia bianca, proprio come “le iene” del celebre film di Quentin Tarantino, girare per l’Italia ma non solo per i loro servizi su time differenti: dalle truffe a quelli ironici, dai servizi sulla malasanità a quelli legati a vari problematiche sociali. Ma ve li ricordate tutti gli inviati de Le Iene? Vediamo ora quali sono stati, dal 1997 a oggi, i più rappresentativi del programma.

Le Iene: gli inviati che hanno fatto la storia del programma

Il più celebre inviato de Le Iene è senza dubbio Giulio Golia: d’altronde è presente nel cast del programma sin dal 1998 e nel corso degli anni è stato autore di diversi servizi molto interessanti ma anche di un servizio molto controverso, quello del cosiddetto Metodo Stamina. Dal 1997 al 2016 uno dei grandi protagonista de Le Iene è stato Enrico Lucci, che con la sua ironia ha firmato negli anni numerosi servizi.

Enrico Lucci

Altro storico inviato è Luigi Pelazza, che negli anni si è occupato di molti servizi e reportage anche dall’estero.Oltre a Luigi Pelazza, c’è un altro torinese che ancora oggi è ricordato come una delle Iene più amate: Marco Berry. Il suo “yahoo” gridato in ogni servizio molti lo ricorderanno.

Tra i volti storici e satirici del programma non si possono non citare Filippo Roma e Andrea Agresti Ma anche il Trio Medusa, ovvero Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, protagonisti di numerosi siparietti comici e anche di “vittime” di alcuni sfoghi di Vittorio Sgarbi.

A proposito di comici, non sin possono non citare Luca e Paolo, che per anni hanno condotto il programma, ma anche Pio e Amedeo. E hanno strappato più di un sorriso con la loro ironia anche Victoria Cabello e Andrea Pellizzari.

Tra le iene entrate nella storia del programma vanno poi citati Paolo Calabresi, Mauro Casciari, Stefano Corti, Nicolò De Devitis, Filippo Tardi, Sabrina Nobile, Gaetano Pecoraro, Alessandro Sortino, Pablo Trincia, Matteo Viviani, Roberta Rei, Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e ovviamente l’indimenticata Nadia Toffa.