Ecco come fare a partecipare a Don’t Forget the Lyrics, il programma condotto da Gabriele Corsi in onda su NOVE.

Siete appassionati di musica italiana? Conoscete a memoria i brani principali dei vari artisti o quelle più rappresentative che hanno fatto la storia della canzone italiana? Allora molto probabilmente siete fan di Don’t Forget the Lyrics, il programma condotto da Gabriele Corsi e in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì sul NOVE dalle ore 20.25. In ogni puntata del programma si sfidano tre concorrenti che dovranno affrontarsi in alcuni giochi a eliminazione nei quali dovranno cantare, senza sbagliare le parole, alcuni brani molto famosi. Alla fine di ogni puntata resta un solo concorrente che giocherà per vincere il montepremi in palio. Ma anche nel caso in cui non dovesse riuscire a conquistare il montepremi, avrà comunque la possibilità di tornare nella puntata successiva e difendere il proprio titolo. Vediamo ora come partecipare a Don’t Forget the Lyrics.

Come partecipare a Don’t Forget the Lyrics

A occuparsi dei casting di Don’t Forget the Lyrics è Banijay Italia. Per candidarsi a partecipare come concorrente al programma condotto da Gabriele Corsi è quindi necessario collegarsi al sito banijayitalia.it e andare nella sezione “Casting” presente in alto a destra nell’home page.

Profilo di un cantante

Poi bisogna selezionare il programma Don’t Forget the Lyrics, a questo punto potete iniziare la procedure per candidarvi on line a partecipare come concorrenti al programma. Vi verrà chiesto di ineserire i vostri dati personali: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, comune, provincia e regione di residenza, luogo di nascita, la vostra professione, il numero di telefono, un indirizzo mail e vi verrà chiesta la vostra situazione sentimentale.

Inoltre vi verrà chiesto di indicare i nomi dei vostri cantanti preferiti, sia italiani che stranieri, oltre al genere musicale preferito e ai cavalli di battaglia, ovvero le canzoni o gli artisti che conoscete meglio.

Oltre ai vostri dati personali dovrete inviare anche due vostre fotografie: una in primo piano e una a figura intera. Inoltre, se possibile, inviatate anche un breve video di presentazione. Nel caso in cui foste scelti, verrete ricontattati.