Ecco come partecipare a Tris per vincere, il programma condotto da Nicola Savino in onda su TV8, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Tutti abbiamo giocato, magari da bambini, più di una volta a tris: basta una penna e una foglio e poi si deve cercare di mettere in fila tre X o tre O per vincere. Il popolare gioco è arrivato anche sul piccolo schermo: su TV8, infatti, va in onda Tris per vincere. Il programma è condotto da Nicola Savino e va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20.30. Il format è una sorta di remake del celebre Il gioco del 9, andato in onda tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni 90′. I concorrenti si devono sfidare in una serie di giochi in cui dovranno rispondere esattamente a delle domande per conquistare la casella e provare a fare tris, per poi provare ad aggiudicarsi il montepremi in palio. Vediamo ora come fare a partecipare come concorrente a Tris per vincere.

Come partecipare a Tris per vincere

E’ Banijay Italia l’agenzia che si occupa dei casting di Tris per vincere, oltre che di molti altri programmi. Per candidarsi a partecipare come concorrente al programma condotto da Nicola Savino è quindi necessario collegarsi al sito banijayitalia.it e andare nella sezione “Casting” presente in alto a destra nell’home page.

A questo punto cliccate sul programma Tris per vincere e poi potete iniziare a compilare il modulo on line per inviare la vostra candidatura per partecipare al game show di TV 8. Dopo aver dato il vostro consenso al trattamento dei dati personali, vi verranno chiesto i vostri dati personali: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, comune, provincia e regione di residenza, luogo di nascita, la vostra professione, il numero di telefono, un indirizzo mail e vi verrà chiesta la vostra situazione sentimentale.

Vi verrà inoltre chiesto di descrivere la giornata tipo, di descrivervi in tre aggettivi, qual è il cantante preferito, la canzone preferita, cosa guardate solitamente in TV, qual è l’ultimo libro letto, se leggete i quotidiani, se ascoltate i podcast e in quale materie vi sentite più forti.

Oltre ai vostri dati personali dovrete inviare anche due vostre fotografie: una in primo piano e una a figura intera. Nel caso in cui foste scelti, verrete ricontattati da Banijay Italia.