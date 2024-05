Ecco dove vedere Radio Zeta Future Hits Live 2024 in streaming e in TV per non perdersi neanche un’esibizione dei vari cantanti.

Gli appassionati di musica devono segnarsi sul calendario una data, quella di venerdì 31 maggio 2024. Per quale motivo? Perché è il giorno del Radio Zeta Future Hits Live 2024, il mega concerto organizzato che più uno degli eventi più attesi dell’estate. A condurre questa edizioni sono Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Vediamo ora come vedere il Radio Zeta Future Hits Live 2024 in streaming e in TV e anche chi sono tutti gli artisti che si esibiranno sul palco di Roma nel corso della serata evento.

Dove vedere Radio Zeta Future Hits Live 2024 in streaming e in TV

Come detto in precedenza, il Radio Zeta Future Hits Live 2024 è in programma venerdì 31 maggio 2024. Il concerto è trasmesso in TV in chiaro su TV8 ma può essere seguito anche su Sky Uno, su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre e canale 735 di Sky) e su RTL 102.5 TV (canale 36 del digitale terrestre e canale 736 di Sky).

Cantante in concerto

E dove si può vedere Radio Zeta Future Hits Live 2024 in streaming? Anche in questo caso le opzioni a disposizione sono molte: può essere visto on demand su NOW TV, su Sky Go, sul sito tv8.it ma anche sulla piattaforma streaming RTL 102.5 Play. Insomma, le opzioni a disposizione degli spettatori per non perdersi neanche un’esibizione sono davvero tante.

Radio Zeta Future Hits Live 2024: i cantanti

Vediamo ora quali sono tutti gli artisti del Radio Zeta Future Hits Live 2024 che si esibiranno sul palco nel corso della serata:

Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emis Killa, Emma,Fabio Rovazzi, Fedez, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier,Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors,Tony Effe, Twenty Six e Zerb.