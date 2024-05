Ecco quali sono le location di Macino naturale, film con Claudia Gerini nei panni di una madre che si ritrova a crescere da sola il figlio.

Isabella è una giovane madre che, dopo la morte del marito, si ritrova a crescere da sola il figlio adolescente Paolo, chiamato così come omaggio a Paolo Rossi, idolo calcistico proprio del marito. Anche Paolo, come il Pablito nazionale, gioca a calcio e ha un bel piede mancino e la madre desidera a tutti i costi che diventi un calciatore professionista. E’ questa, in sintesi, la trama di Mancino naturale, film del 2022 diretto da Salvatore Allocca. Vediamo ora quali sono le location di Mancino naturale.

Mancino naturale: le location del film

La città dove sono state girate la maggior parte delle scene di Mancino naturale è Latina. E’ qui che abitano i protagonisti del film e tra le location troviamo il quartiere Nicolosi, che è quello dove Isabella e il figlio Paolo vivono, il campo del COS dove il ragazzo gioca a calcio e poi diversi bar.

Claudia Gerini

Le scene finali di Mancino naturale sono invece state girate a Vicenza. Non una scelta casuale: la città veneta è quella dove Paolo Rossi ha vissuto e in cui ha anche giocato diversi anni. Non a caso tra le location troviamo lo stadio Romeo Menti, che è proprio quello dove gioca le proprie partite casalinghe il Vicenza. E poi ancora si possono riconoscere la Piazza dei Signori, il Piazzale della Stazione, le vie del centro storico e il quartiere Villaggio del Sole.

Mancino naturale: il cast del film

La protagonista principale di Mancino naturale è Isabella, che è interpretata da Claudia Gerini. A vestire i panni del figlio Paolo è invece Alessio Perinelli. Nel cast del film sono poi presenti anche Francesco Colella, Massimo Ranieri, Katia Ricciarelli, Alessandro Bressanello, Federico Tocci, Siria Simeoni e Luca Bastianelli.