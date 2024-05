Ecco quali sono le migliori frasi dei film di Fantozzi: tutte le più belle e famose citazioni dei film con Paolo Villaggio.

Il ragioniere Ugo Fantozzi è uno dei personaggi più famosi del cinema italiano, una vera e propria icona della commedia del nostro Paese. Il “papà” del personaggio è Paolo Villaggio, che prima ha scritto i libri della saga con protagonista lo sfortunato ragioniere, poi è stato protagonista dei tanti film che hanno avuto un successo incredibile e ancora oggi sono visti con piacere. Vediamo ora quali sono le miglior frasi e i dialoghi più celebri di Fantozzi e degli altri personaggi delle varie pellicole.

Fantozzi: le frasi più celebri dei film

“Per me… la Corazzata Kotemkin… è… una cagata pazzesca!””Aaaaaaahh com’è umano lei”

“Scusi, abbia pietà…

“Facci lei”

“Scusi? Chi ha fatto palo?””Io, Pina, ho una caratteristica: loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile, e sai perché? Perché sono il più grande “perditore” di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto: due guerre mondiali, un impero coloniale, otto – dico otto! – campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d’acquisto della lira, fiducia in chi mi governa… e la testa, per un mostr… per una donna come te”

Fantozzi: i dialoghi migliori dei film

Ragioniere Filini: “Allora ragioniere che fa, batti?”

Ragionieri Fantozzi: “Ma, mi da del tu?”

Ragioniere Filini: “No no, dicevo: batti lei?”

Ragionieri Fantozzi: “Ah, congiuntivo! Aspetti!”

Megapresidente Arcangelo: “Lei è convinto di quello che ha scritto di me?”

Fantozzi: “Io non l’ho scritto, io l’ho solo pensato!”

Megapresidente Arcangelo: “Lei non deve pensare, Fantozzi, questo è il suo errore. Venga con me, avanti, su, cancelli”

Mariangela Fantozzi: “Mariangela: Papà, ma chi era Cita?”

Ragioniere Fantozzi: “Eh beh … Cita Hayworth! Era una bellissima attriceamericana. Ma io ti assicuro che tu sei molto… molto più bella di lei… Forse…”