Cos’è la Carta del Merito? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul contributo che consente di ottenere 500 euro.

Fino al prossimo 30 giugno, coloro che ne hanno diritto possono fare richiesta della Carta del Merito. Si tratta di un bonus del valore di 500 euro, con cui si possono acquistare tante cose: dai libri alla musica, passando per i biglietti di concerti e musei. Vediamo cos’è, come funziona e in che modo va richiesto.

Carta del Merito: cos’è e come funziona

Introdotta il 31 gennaio 2024 insieme alla Carta della Cultura Giovani, la Carta del Merito è stata fortemente voluta dal Ministero della Cultura. Questi incentivi vanno a sostituire il vecchio Bonus Cultura 18 App e hanno lo scopo di premiare gli studenti italiani. Nello specifico, il contributo che riguarda il Merito è dedicato agli studenti che hanno superato l’esame di Stato con una votazione finale di almeno 100/100. Ovviamente, non bisogna essere mai stati bocciati.

La Carta ha il valore di 500 euro e può essere cumulata con quella della Cultura Giovani, per un totale di 1,000 euro. Con il bonus dedicato al Merito si possono acquistare tante cose:

libri (audiolibro, ebook, cartaceo);

musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line);

film in DVD e Blu-ray

abbonamento o biglietto d’ingresso per il cinema;

abbonamento o biglietti d’ingresso per i concerti;

biglietto d’ingresso a festival, fiere culturali e circhi;

abbonamento o biglietto d’ingresso per teatri, musei, monumenti e parchi;

corsi di musica, teatro o lingua straniera;

abbonamenti per quotidiani, sia cartacei che online;

abbonamento per Spotify.

E’ bene sottolineare che non si possono acquistare più biglietti o abbonamenti per uno stesso evento, ma volendo si può spendere l’intero bonus – quindi 500 euro – per assistere al concerto del proprio beniamino in prima fila. Questo, ovviamente, è solo un esempio.

Quando e come si richiede la Carta del Merito?

La Carta del Merito è destinata a coloro che hanno ottenuto almeno 100 all’esame di Stato dell’anno precedente. Ad esempio, nel 2024 la ottengono coloro che hanno sostenuto la maturità nel 2023 e via dicendo. Il bonus può essere richiesto nella sezione dedicata del sito del Ministero della Cultura. I 500 euro devono essere spesi entro il 31 dicembre dell’anno di emissione,