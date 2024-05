Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Dargen D’Amico: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.

Dargen D’Amico regalerà ai fan un lungo tour 2024 che lo vedrà attraversare l’Italia intera. L’artista porterà in scena una scaletta con tutti i suoi più grandi successi: da Dove si balla a Onda Alta, passando per La cassa spinge. Vediamo le date e i brani con cui delizierà gli spettatori.

Dargen D’Amico, le date del tour 2024

Dopo il successo registrato al 74esimo Festival di Sanremo con la canzone Onda Alta, Dargen D’Amico regala ai fan un tour 2024 che toccherà tutta Italia, da Nord a Sud passando per il Centro. Durante i concerti, l’artista porta in scena una scaletta con tutte le sue canzoni più amate. La data zero è quella del 25 aprile in Piazza Garibaldi a Parma, mentre la tappa conclusiva è fissata per l’11 ottobre a Napoli, presso Teatro Bolivar. Di seguito, tutte le date della tournée di Jacopo Matteo Luca D’Amico:

25 aprile – Parma

8 giugno – Savigliano (CN)

9 giugno – Chiavari

27 giugno – Porcari (LU)

6 luglio – Riccione (RN)

11 luglio – Riola (BO)

12 luglio – Montebelluna (TV)

13 luglio – Arezzo

18 luglio – Cassano Magnago (VA)

25 luglio – Rosolina Mare

27 luglio – Grottaglie (TA)

30 luglio – Perugia

2 agosto – Scalea (CS)

4 agosto – Rocca di Capri Leone (ME)

8 agosto – Isola Capo Rizzuto

11 agosto – Arce (FR)

13 agosto – Tortolì (NU)

24 agosto – Aviano (PN)

7 settembre – Porto Sant’Elpidio (FM)

8 settembre – Brescia

14 settembre – Cernobbio (CO)

30 settembre – Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli, Roma

1 ottobre – Teatro degli Arcimboldi, Milano

9 ottobre – Teatro Dehon, Bologna

11 ottobre – Teatro Bolivar, Napoli.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Dargen D’Amico porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi. Vediamo quale sarà la scaletta delle canzoni: