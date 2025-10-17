Bardot, la serie TV sull’amata attrice e modella francese: cast e location

Ecco quali sono le location di Bardot, la serie TV sulla vita della celebre attrice e modella francese Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot è una delle icone dello scorso secolo, una delle attrici più amate a livello internazionale oltre che icona sexy e attivista molto impegnata nella lotta per i diritti degli animali. La sua storia è stata raccontata in una fiction, andata in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 giugno 2024 (in totale sono sei episodi in onda in tre puntate in altrettante settimane): la trama è incentrata sulla carriera e la vita privata dell’attrice. Ma vediamo ora quali sono le splendide location di Bardot.

Bardot: le location della fiction

Come è facile immaginare, tutti e sei gli episodi di Bardot sono stati girati in Francia. In particolare sono due le città che hanno ospitato regista, attrici, attori e tutti gli altri addetti ai lavori per le riprese: Parigi, città dove tra l’altro l’attrice è nata e cresciuta, e Saint-Tropez.

Bardot

Per effettuare tutte le riprese dei vari episodi sono stati necessari diversi mesi di lavoro: il primo ciak è stato infatti battuto nel mese di febbraio del 2022, l’ultimo a giugno dello stesso anno.

Bardot: il cast della fiction

A vestire i panni di Brigitte Bardot nella fiction è Julia de Nunez, attrice argentina che, come si può vedere anche dalle immagini, ha una certa somiglianza fisica con l’attrice. Ma la fiction inizia quando l’attrice era ancora una bambina e a impersonarla nella versione da piccola è stata Valentina Bourgeois.

Nel cast della serie TV sono poi presenti anche Victor Belmondo, Jules Benchetrit, Oscar Lesage, Noham Edje, Mikael Mittelstadt, Fabian Wolfrom, Gerldine Pailhas, Hippolyte Girardot, Lou Gable, Bernard Murat, Anne Le Ny, Yvan Attal, Puoi-Do de Lenquesaing. C’è poi anche un’attrice italiana nel cast della serie TV: Valentina Romani.