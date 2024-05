Ecco tutto quello che c’è da sapere su Fiori sopra l’inferno 2: le anticipazioni sulla trama, il cast e la data di uscita.

Nel 2023 su Rai 1 sono andati in onda gli episodi della prima stagione di Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, la fiction liberamente tratta dal romanzo Fiori sopra l’inferno di Ilaria Tuti che ha per protagonista principale una profiler che, durante le sue indagini, scopre di avere il morbo di Alzhaimer e inizia ad accusare i primi sintomi. La serie TV ha avuto un buon successo ed è per questo che in tanti stanno ora attendendo Fiori sopra l’inferno 2. La fiction è stata infatti prolungata per la seconda stagione: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguarda al nuovo ciclo di episodi.

Quando inizia Fiori sopra l’inferno 2?

Molto spesso tra una stagione e l’altra di una fiction passano due anni, in questo caso però i fan della serie TV con protagonista Teresa Battaglia dovranno attendere meno tempo. Anche se non c’è ancora una data di uscita ufficiale, Fiori sopra l’inferno 2 dovrebbe arrivare in TV nell’autunno del 2024.

Elena Sofia RIcci

Considerando che gli episodi della prima stagione erano stati trasmessi nel febbraio del 2023, tra una stagione e l’altra è trascorso quindi appena un anno e mezzo, circa.

Fiori sopra l’interno 2: le anticipazioni sulla trama

Per sapere su quali casi dovrà indagare Teresa Battaglia nel corso dei nuovi episodi basta dare un’occhiata a ciò che è uscito in libreria, a quanto scritto da Ilaria Tuti nei propri romanzi. In Ninfa Dormiente la protagonista indaga su un cold case, in Luce della notte invece se la deve vedere con dei ricordi di una bambina riaffiorati in un sogno.

Fiori sopra l’inferno 2: il cast

La protagonista principale di Fiori sopra l’inferno 2 è sempre interpretata da Elena Sofia Ricci, come nella prima stagione. Nel cast della serie TV sono inoltre presenti Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata.