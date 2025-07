Da Le Iene a Invisibili: Marco Berry ha condotto molti programmi, ma è anche un’illusionista. Scopriamo di più sull’ex concorrente di Pechino Express 2020.

Molti lo conosceranno sicuramente per la sua partecipazione a Le Iene, iniziata nel lontano 1997, altri, per la sua attività di mago, illusionista ed escapologo: Marco Berry ha molte sfaccettature che lo rendono un personaggio molto particolare. Appassionato dell’arte della fuga così come insegnata da Houdini, il conduttore di Invisibili è stato anche concorrente di Pechino Express 2020. Ma su Marco Berry ci sono molte altre cose, in particolare il suo impegno umanitario verso i più deboli, che vale la pena di approfondire. Scopriamo di più su di lui, anche riguarda la sua vita privata.

Marco Berry, chi è: biografia e carriera

Marco Berry (nome d’arte di Marco Marchisio) nasce a Torino il 12 aprile 1963, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, e trascorre l’infanzia a Pino Torinese. Esordisce in televisione come mago, e tra i suoi primi programmi c’è lo show per bambini Bim bum bam, nel 1985 e nel 1987.

In seguito ha partecipato ad altri show di successo come La sai l’ultima? e Domenica a casa nostra. È stato anche autore degli scherzi di Scherzi a parte.

La notorietà arriva nel 1997 con Le Iene, che lascia nel 2011, ammettendo di non riconoscersi più nei valori della produzione. “Lo spirito degli albori non c’era più. Partimmo con un gruppo che non concepiva il concetto di gelosia. Ognuno di noi non lavorava per sé, ma per la squadra. C’era spirito di appartenenza e ci si telefonava per complimentarsi a vicenda. Non era importante chi firmasse un servizio, contava il contenuto. Dopo quindici anni tutto questo si era dissolto. Probabilmente è stata un’evoluzione naturale favorita dai nuovi arrivati che sgomitavano per andare in onda. Non mi ci trovavo più”, ha dichiarato in una intervista del 2025 a Fanpage.

L’interesse per temi di importanza sociale spinge Berry a scrivere e presentare un programma tutto suo. Si tratta di Invisibili, in cui vengono raccontate le storie di vagabondi e senzatetto. Essendo appassionato, come si è detto, di magia e illusionismo, Berry diventa inoltre inviato di Mistero, ma presenta anche game show quali Cash Taxi e Uno su tutti.

Nel febbraio 2020 Marco torna in tv in qualità di concorrente a Pechino Express, reality show itinerante di Rai 2, insieme a sua figlia Ludovica.

Nel 2021 ha ideato lo Space Festival, il primo evento italiano interamente dedicato alla divulgazione spaziale, realizzato con il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte. In diverse interviste, Berry ha espresso il desiderio di diventare il primo civile a volare nello spazio e, proprio per questo, sta cercando di entrare a far parte di un progetto promosso da Elon Musk, sottoponendosi a un percorso di preparazione tecnica simile a quello degli astronauti.

La vita privata

Ecco cosa sappiamo della sua vita privata. Marco Berry è stato sposato una sola volta, e da questa unione è nata la sua prima figlia Ludovica. Da un seconda relazione, con una donna di cui non si hanno informazioni, è nata anche la sua secondogenita, Carlotta.

Ad oggi, non abbiamo ulteriori informazioni pubbliche sulla sfera personale del conduttore.

Le curiosità su Marco Berry

– Marco Berry è un attento sostenitore dei diritti umanitari delle persone deboli, tanto che nell’ottobre del 2011 ha fondato una Onlus a suo nome: la Marco Berry Magic for Children. L’associazione si occupa soprattutto di aiutare bambini in difficoltà nelle zone più povere del mondo, come la Somalia. Qui, grazie ai fondi raccolti, è stato costruito l’ospedale pediatrico Mohamed Aden Sheikh, allo scopo di ridurre l’elevatissimo tasso di mortalità infantile del Paese.

– Ha scelto Berry come nome d’arte, il cognome della madre, durante un concorso europeo di magia a 15 anni.

– Berry collabora anche con la Fondazione Mago Sales, partecipando a serate e spettacoli di beneficenza; inoltre, è ambasciatore di una squadra di basket composta da ragazzi in carrozzina.

– Si avvicina alla magia a 8 anni grazie ai manuali di Paperinik e alla scatola dei giochi di Silvan.

– A 10 anni appare come comparsa nello spettacolo “Sim Salabim” di Silvan, trasmesso dalla Rai.

– Nel 1990, durante i festeggiamenti per la promozione in Serie A del Torino, viene appeso per i piedi da un elicottero con una camicia di forza.

– È Marco Berry a inventare il nome d’arte Pif per Pierfrancesco Diliberto.

– È paracadutista, istruttore subacqueo e ha all’attivo oltre mille salti senza incidenti.

– Nato a Torino, si presume che abiti ancora in città con la sua famiglia, anche se non è certo visto che dal suo profilo Instagram non si riesce a risalire. Si divide anche tra Milano e Roma per lavoro. Del suo patrimonio non si hanno informazioni.