Ecco quanto guadagna Costantino Della Gherardesca, il conduttore di Pechino Express

Ecco quanto guadagna Costatino Della Gherardesca, il conduttore di uno dei reality più amati: Pechino Express.

Il volto per eccellenza di Pechino Express è, senza ombra di dubbio, Costantino Della Gherardesca, d’altronde della seconda edizione in poi è stato il conduttore del reality show. E se nella prima edizione non lo ha condotto è solamente perché in quell’edizione era uno dei concorrenti in gara. Costantino Della Gherardesca lo abbiamo poi visto in diversi altri programmi televisivi, ha esordito lavorando al fianco di Piero Chiambretti in diversi suo show, ha partecipato a Celebrity Hunted su Amazon Prime Video e in diversi altri programmi. Ma quando guadagna Costatino Della Gherardesca?

Quanto guadagna Costatino Della Gherardesca

La prima edizione di Pechino Express è stata condotta dal principale Emanuele Filiberto di Savoia che ha percepito un compenso di 10.000 euro. Non ci sono informazioni precise riguardo a quanto ha guadagnato dall’edizione successiva Costantino Della Gherardesca per prendere in mano le redini del programma ma, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la cifra percepita sia maggiore.

Costantino Della Gherardesca alla finale di Pechino Express 2024 credit Immagini concesse da Sky http://pechinoexpress.sky.it/

Il presentatore non ha mai rivelato esattamente quanto guadagna, anche se ha svelato che la cifra non è altissima. “Se sono contento di quanto guadagno adesso? Al di là del fatto che sono una persona di una avidità rara, la televisione non è più quella degli anni ’80. Per guadagnare cifre alte adesso devi fare l’influencer e l’e-commerce. Io non lo farò, credo di essere troppo vecchio. Ormai ho preso questa strada per cui diventerò Gad Lerner tra qualche anno”, ha raccontato.

In un’intervista al Corriere della Sera rilasciata nel 2017, Costantino Della Gherardesca aveva invece raccontato: “Io sono per le vacanze di lusso, ma in Italia ne faccio poche perché è piena di posti malinconici. I pochi che non lo sono non me li posso permettere: per 2 settimane top a Positano servono 10mila euro. (…) Non dico che non ho i soldi per campare, ma non li ho per comprare le opere di Manuele Baldassarre o il Patek Philippe che vorrei”.