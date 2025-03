Pamela Bach, attrice televisiva e ex moglie di David Hasselhoff, è morta all’età di 62 anni. Secondo quanto riportato dal sito di gossip americano TMZ, la donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione sulle colline di Los Angeles dopo che la famiglia non aveva avuto sue notizie per giorni. Le autorità hanno confermato che il decesso sarebbe stato causato da una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa, suggerendo l’ipotesi di suicidio. Tuttavia, non sarebbe stato trovato alcun biglietto d’addio. Ma scopriamo tutti i dettagli.

David Hasselhoff, con cui Pamela Bach è stata sposata dal 1989 al 2006, ha rilasciato una breve dichiarazione in cui esprime il dolore per la scomparsa dell’ex moglie: “La nostra famiglia è profondamente addolorata per la morte di Pamela. Siamo grati per l’affetto ricevuto, ma chiediamo privacy in questo momento difficile” ha scritto l’attore.

Our family is deeply saddened by the recent passing of Pamela Hasselhoff. We are grateful for the outpouring of love and support during this difficult period but kindly request privacy as we grieve and navigate through this challenging time.