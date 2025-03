Sanremo, il piano B della Rai: ecco le ipotesi per il prossimo Festival

Il prossimo Festival della Musica Italiana potrebbe non essere a Sanremo: le ipotesi al vaglio della Rai. Cosa sappiamo.

Non solo l’ipotesi di uno slittamento della data di inizio. Sul Festival di Sanremo ci sono diverse possibili novità e, va detto, anche incertezze. Dopo la decisione della delibera con cui il Comune di Sanremo ha deciso di designare il bando per una gara con cui assegnare la realizzazione del Festival, ci sarebbero alcune ipotesi al vaglio della Rai che potrebbero vedere la kermesse musicale anche spostarsi in altre città.

Sanremo, il piano B della Rai per il Festival

Sono ormai diverse settimane che si parla della possibilità di non vedere più il Festival di Sanremo sulla Rai. O meglio, di non vedere più il Festival di Sanremo ma “semplicemente”, il Festival della Musica Italiana, in un’altra città, diversa da quella sanremese appunto. Questo perché il Comune ha deciso di designare il bando per una gara pubblica con cui assegnare la realizzazione dell’evento musicale.

In questo senso, la Rai, come spiegato da Adnkronos, si sarebbe già messa al lavoro pensando ad un’ipotesi alternativa che parte dalla conseguenza più logica: la realizzazione dell’evento in un’altra città e, ovviamente, con un nome differente.

Le ipotesi al vaglio della Rai

Da quanto si apprende, la Rai starebbe quindi pensando a delle soluzioni per fare comunque un Festival ma con caratteristiche diverse rispetto al passato. In primis il nome dovrà essere diverso passando dal Festival della Canzone italiana al Festival della Musica Italiana. Altra differenza, in questo caso logica, anche la città. Non più Sanremo ma magari Torino anche se, in questo caso, come riferito da Adnkronos, l’ipotesi sul nome è stata fatta “come esempio solo perché nel capoluogo piemontese la Rai ha organizzato un’edizione dell’Eurovision Song Contest nel 2022 particolarmente riuscita”.