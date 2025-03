Damiano David: “La fama? Ecco cosa bisogna fare”

Il noto cantante Damiano David si è confessato al podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’, svelando tanti divertenti aneddoti.

Dopo aver raccontato la sua tristezza per aver lasciato, almeno inizialmente, il ruolo di frontman dei Maneskin, Damiano David è tornato a parlare e lo ha fatto nel podcast ‘Supernova’ di Alessandro Cattelan. Tra i vari passaggi dell’intervista all’artista, anche curiosi retroscena relativi al recente Sanremo 2025 e qualche aneddoto sui trionfi proprio alla kermesse musicale e all’Eurovision successivo.

Damiano David, la curiosità su Malgioglio a Sanremo 2025

Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’, Damiano David ha confessato diversi retroscena legati al recente passato ma non solo. In primis una chicca davvero divertente su Cristiano Malgioglio a Sanremo 2025 e a come abbia provato a spiegare alla sua fidanzata Dove Cameron chi fosse il paroliere.

“Dove? È innamorata di Cristiano Malgioglio”, ha spiegato Damiano. “Gliel’avevo spiegato: è un uomo con un look pazzesco e un modo di fare assurdo e poi è anche uno dei più importanti songwriter italiani”. Poi, rispondendo ad altre domande di Cattelan proprio sul paroliere: “Malgioglio? È un Maneskin ad honorem”.

viviamo in un multiverso in cui dove cameron è innamorata di malgioglio non te lo puoi inventare pic.twitter.com/uGOajQ0AZt — gi 🧃 (@sbattimenti) March 6, 2025

La fama: “Bisogna tenere i piedi per terra”

Tra i vari passaggi dell’intervista, anche quello sulla fama e come gestirla: “Alcuni personaggi famosi mi fanno pensare a cosa non voglio diventare”, ha detto Damiano. “Io torno a casa, sto con gli amici miei, mi prendono ancora in giro e mi trattano allo stesso modo. Se non hai quella cosa di essere riportato a terra c’è il rischio che si rompa il meccanismo”, ha raccontato il cantante.

Dopo aver parlato ancora di musica e di come gestisca la fase di scrittura e riposo, Damiano ha svelato una curiosità sui suoi hobby e un piacere che vorrebbe togliersi magari un giorno: “Mi piace tantissimo cucinare. Il mio guilty pleasure sarebbe un Celebrity Masterchef. Vincere il pressure test con qualche risottino con la zucca”.