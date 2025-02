Damiano David si racconta: gli ultimi tempi con i Maneskin, il lavoro incessante e la scelta di procedere da solo.

Damiano David, frontman dei Maneskin, si confessa in un’intervista a Music Connection, parlando apertamente delle difficoltà vissute durante il periodo di maggiore successo della band.

Il cantante ha raccontato il periodo di forte stress che lo ha portato a prendere la decisione che ha sorpreso i fan della rock band romana: iniziare una carriera da solista. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Damiano David: “Mi stavo trascurando”

Nel corso dell’intervista, il cantante ha ammesso di aver lavorato così tanto da trascurare sé stesso, fino a sentirsi “perso” e privo di entusiasmo.

“Siamo diventati estremamente famosi e abbiamo ottenuto molti successi. Abbiamo persino vinto premi che di solito non appartengono ad artisti stranieri. È stato fantastico” rivela David.

Damiano David

Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. Infatti, ha poi aggiunto: “Ma lavoravo così tanto che non mi rendevo nemmeno conto che mi stavo trascurando“.

Ha, poi, confessato: “Non mi sono reso conto finché non è stato troppo tardi che in realtà stavo diventando triste, che stavo perdendo entusiasmo, che dove eravamo arrivati ​​non era più adatto alle mie esigenze. Ho insistito il più possibile – continua il frontman -, finché non sono entrato in questa modalità di lavoro in cui non pensi davvero in modo creativo. Mi sentivo davvero perso e a volte un po’ come un robot“.

Ha, infine, aggiunto: “Non era colpa di nessuno se non mia, perché non ho mai detto di no a niente. Non ero in grado di fare la mia valutazione su ciò che stava accadendo. Ero così distratto che non mi vedevo nemmeno malato“.

Il significato di Born with a broken heart

Durante l’intervista, Damiano ha anche chiarito il significato della sua canzone Born with a broken heart, specificando che non è dedicata alla sua ex, Giorgia Soleri.

“Non voglio che la gente si confonda, perché la mia prima relazione è stata pubblica in Italia, ma questa canzone riguarda un’altra storia d’amore, successiva, che è stata molto difficile per me. Qualcosa si è rotto dentro di me” ha spiegato.

Oggi, Damiano sembra aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale accanto a Dove Cameron. Il cantante ha raccontato di aver inizialmente avuto difficoltà nell’aprirsi completamente alla sua attuale compagna, ma di essere stato aiutato dalla sua comprensione e affetto. “Ora è la persona più importante della mia vita” ha rivelato.