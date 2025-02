Alena Seredova commenta la convocazione del figlio Louis Thomas Buffon nella nazionale ceca: la risposta della modella alle critiche.

Il figlio dell’ex portiere Gigi Buffon e dell’ex moglie Alena Seredova, Louis Thomas Buffon, è entrato ufficialmente nella Nazionale della Repubblica Ceca, ma la notizia ha già fatto discutere.

Il noto portiere ha commentato la convocazione del figlio spiegando che se fosse entrato nella Nazionale degli Azzurri avrebbero dato al figlio del raccomandato. Ma anche la madre del diciassettenne ha commentato la notizia, rispondendo anche alle critiche.

Alena Seredova sul figlio Louis Thomas

Alena Seredova ha espresso il suo orgoglio per la convocazione del figlio Louis Thomas Buffon nella nazionale Under 18 della Repubblica Ceca. Il diciassettenne, ha deciso di accettare la chiamata dopo averne discusso con entrambi i genitori.

La modella, in un’intervista a La Stampa, ha sottolineato l’importanza di questa scelta per il ragazzo, che gioca a calcio fin da bambino.

Alena Seredova

Pur felice per il traguardo del figlio, Alena Seredova è consapevole delle difficoltà che il cognome Buffon può comportare nel mondo del calcio. “Dovrà impegnarsi il doppio rispetto agli altri per dimostrare di meritare tutto ciò che ottiene” ha dichiarato la modella.

Non sono, poi, mancate le polemiche alla notizia della convocazione di Buffon junior.

Le polemiche e il consiglio della madre

Dopo l’annuncio della convocazione, sui social non sono mancate critiche e commenti negativi, con alcuni utenti che hanno insinuato favoritismi nei confronti del giovane Buffon.

Alena Seredova ha difeso il figlio, dichiarando: “Essere chiamato “raccomandato” è sgradevole. Un accanimento stupido su un ragazzo così giovane“.

L’ex modella ha, inoltre, aggiunto: “Ho consigliato a Louis di non dargli peso, di non leggere quelle cattiverie, perché la reazione non sai mai quale possa essere. I ragazzi ci rimangono male e quel malessere se lo trascinano dietro“.