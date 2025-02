Il figlio di Gigi Buffon, Louis Thomas, nella Nazionale della Repubblica Ceca: “In Italia gli avrebbero dato del raccomandato”.

Louis Thomas Buffon, il primogenito dell’iconico portiere italiano Gianluigi Buffon e dell’ex modella Alena Seredova, sta tracciando il proprio percorso nel mondo del calcio. A soli 18 anni, Louis ha già collezionato importanti riconoscimenti: ha giocato come attaccante nelle giovanili del Pisa ed è stato convocato dalla prima squadra in Serie B. Ma adesso la sua carriera ha preso una svolta significativa con la convocazione nella nazionale della Repubblica Ceca.

Ma come mai non gioca nella Nazionale italiana? A rivelarlo ci ha pensato l’ex portiere.

Gigi Buffon spiega la scelta della nazionale ceca

Il ct della nazionale ceca, Vaclav Jilek, ha chiamato Louis Thomas a rappresentare il Paese di origine della madre. La decisione del giovane calciatore di accettare la convocazione è stata accolta con favore dal padre.

Gianluigi Buffon, infatti, ha affermato: “L’ho lasciato libero di scegliere“. Questa libertà decisionale è fondamentale, soprattutto considerando le pressioni che un cognome prestigioso come Buffon può comportare.

Gianluigi Buffon

Inoltre, in un’intervista rilasciata a Repubblica, Gianluigi Buffon ha spiegato i motivi dietro la scelta del figlio: “Credo che in questo momento abbia preso la direzione migliore per lui, perché il peso del cognome, se fosse andato nelle giovanili azzurre, gli avrebbe messo tanta pressione“.

Gigi Buffon: il destino del figlio nel mondo del calcio

Secondo Buffon, l’ambiente della nazionale ceca offrirà a Louis Thomas la possibilità di crescere come calciatore in un contesto meno pressante.

“Avrebbero potuto dire che era un raccomandato e ci sarebbero state aspettative subito molto alte. Così, invece, avrà modo di crescere da calciatore con più serenità. E quando avrà l’età, nel caso, nulla gli impedirà di vestire la maglia azzurra” ha rivelato l’ex portiere.

Louis Thomas Buffon è consapevole della sua eredità, ma è determinato a farsi un nome grazie al proprio talento. Buffon senior ha sottolineato: “Fa strano vedere un Buffon con una maglia diversa da quella dell’Italia“, ma ha espresso il suo supporto per la scelta del figlio.