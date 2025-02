Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si incontrano a cena: “Pensavo fosse più facile, ma è stato triste”. La rivelazione della produttrice.

Dopo la separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a dimostrare il loro profondo legame nonostante la fine dell’amore. Infatti, i due ex coniugi sono stati anche avvistati a cena insieme, dai fotografi di Chi, in un ristorante di Roma. Queste fotografie rivelano un legame che, sebbene abbia affrontato delle sfide, non è mai scomparso del tutto.

Ma in un’intervista, Sonia Bruganelli ha raccontato le difficoltà della separazione, nonostante sia stata lei a lasciare il conduttore televisivo. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: una separazione non priva di difficoltà

Sonia Bruganelli, oggi fidanzata con il ballerino Angelo Madonia, ha condiviso la sua esperienza in merito alla separazione.

Intervistata da Chi, ha dichiarato: “Pensavo fosse più facile per chi lascia, ma non è così: è stato triste“. Queste parole dimostrano la complessità emotiva che ha caratterizzato il loro distacco.

Bruganelli ha anche rivelato che i primi giorni dopo la rottura sono stati particolarmente difficili per entrambi.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis – www.donnaglamour.it

Un aspetto fondamentale della loro nuova realtà familiare è il supporto dei figli. Sonia ha sottolineato come i ragazzi, ormai grandi e consapevoli, abbiano avuto un ruolo cruciale nel mantenere la serenità tra lei e Bonolis. “Ci aiutano tanto, perché sono grandi, capiscono, sono lucidi e ragionano” ha affermato l’ex opinionista del Grande Fratello.

Il legame tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Nonostante la fine del matrimonio, Sonia e Paolo sono ancora molto legati. La stessa ex opinionista del GF ha rivelato: “Oggi io e Paolo ci guardiamo e non abbiamo nulla da chiederci, nel senso che non abbiamo bisogno di chiederci nulla“.

Sul rapporto con Angelo Madonia e la presenza costante di Paolo nella sua vita, invece, ha dichiarato “Non lo percepisco come un fantasma nella nostra relazione. Ho pieno rispetto per lui“.