Rita De Crescenzo rivela la sua intimità con il marito in un’intervista a La Zanzara, la confessione inaspettata.

La famosa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo continua ad attirare l’attenzione dei media e dei social con le sue dichiarazioni. Dopo il “caso Roccaraso”, l’influencer ha attirato su di sé una platea ancora più ampia, e durante un’intervista a La Zanzara si è lasciata andare a una confessione piccante.

Scopriamo che cosa ha rivelato.

La confessione piccante di Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo ha fatto una confessione piccante durante un’intervista a La Zanzara.

In un lungo scambio con Giuseppe Cruciani, Rita ha svelato un dettaglio della sua vita privata che ha catturato l’attenzione di molti: “Faccio se**o tutte le mattine alle 5 con mio marito“. Queste parole hanno scatenato reazioni sul web, e confermano la vivace personalità di Rita e la sua apertura nel condividere momenti intimi della sua relazione.

Giuseppe Cruciani

Nella chiacchierata, De Crescenzo ha descritto la sua particolare routine mattutina con il marito. “Alle cinque mi bussa, facciamo se**o tutti i giorni e la giornata parte già alla grande” ha spiegato.

Le sue parole, cariche di passione e affetto, suggeriscono che la coppia gode di un’intesa profonda e che la loro relazione è caratterizzata da un amore vibrante e soddisfacente.

Rita De Crescenzo parla del suo passato con la droga

Con la crescita della sua notorietà sono tornati a galla alcuni dettagli del suo passato, come la sua dipendenza dalle droghe.

“Ho consumavo droga ma non ho mai spacciato. Lo facevo dalla mattina alla sera, ho raccontato tutta la verità” ha dichiarato, smentendo le voci che l’hanno accusata di spaccio nell’ultimo periodo.

Sulla camorra, invece, ha detto: “È una montagna di m*rda, io sto con la Legge. Pago le tasse, ma non controllo niente. Non so quanto guadagno, gestisce tutto mio cugino. Sono napoletana, rappresento solo me stessa, faccio i tiktok e la gente mi ama“.