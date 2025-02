Nel giorno del lancio del tour Nek improvvisa uno show con i suoi più grandi successi e…un omaggio a Lucio Corsi.

Nek, al secolo Filippo Neviani, ha sorpreso tutti con una performance al karaoke che ha catturato l’attenzione dei fan. Il noto cantante, reduce da un inizio anno straordinario come conduttore di “Dalla Strada al Palco“, ha deciso di fare un’eccezione e regalare ai presenti un’esibizione emozionante.

Nel giorno del lancio del suo ultimo tour, Nek Hits – Live 2025“, il cantante ha sorpreso tutti con un breve show con i suoi brani più famosi e un inaspettato omaggio a Lucio Corsi. Scopriamo tutti i dettagli.

Nek: lo show improvvisato nel giorno del suo compleanno

“Non amo il karaoke ma questa sera farò un’eccezione…“, così è iniziato lo show di Filippo Neviani durante la serata che celebra l’inizio del suo tour.

Ha, così, deciso di cimentarsi in una cover di “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi, un brano che ha raggiunto il secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo e che parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 dopo il rifiuto di Olly.

La sua decisione di interpretare una canzone così significativa, come quella di Lucio Corsi, dimostra il suo rispetto per la musica e per gli artisti contemporanei.

Un anno di successi per Nek

Il 2025 si prospetta come un anno ricco di novità per Nek, che sta per lanciare il suo tour “Nek Hits – Live 2025”. Questo attesissimo evento estivo vedrà il cantante esibirsi dal vivo, ripercorrendo le hit che hanno segnato la sua carriera, come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore” e “Se io non avessi te”.

Durante la serata, Nek ha ricordato i suoi inizi umili, quando il suo primo concerto si è svolto davanti a sole 15 persone. Oggi, con un bagaglio di successi alle spalle, è pronto a riabbracciare i fan in un tour che promette di essere emozionante e coinvolgente.