Antonella Clerici si sfoga contro “Io Canto” condotto da Gerry Scotti: “Mi ha dato fastidio, è stato un dolore enorme”.

Antonella Clerici torna alla conduzione di The Voice Senior, il talent show dedicato agli over 60, che ha debuttato venerdì scorso. Quest’anno il programma ha una giuria di eccezione composta da Clementino, Loredana Bertè, Arisa e Gigi D’Alessio. Da subito il programma ha riscosso un grande successo di ascolti, e attirato un pubblico affezionato e nostalgico.

Ma la conduttrice televisiva ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa rivolgendo un pensiero (o una critica poco velata) alla diretta concorrenza: il talent Io Canto condotto da Gerry Scotti. Scopriamo che cosa ha detto.

Antonella Clerici: il confronto con Gerry Scotti e “Io Canto”

In un’intervista esclusiva rilasciata a Confidenze, Antonella ha parlato della sua storica amicizia con Gerry Scotti, ma ha rivelato un retroscena di tensione professionale.

La conduttrice ha confessato che l’arrivo di “Io Canto” su Canale 5 le ha provocato un certo dispiacere: “Devo ammettere che ho sofferto anni fa quando Mediaset ha iniziato a trasmettere “Io canto”“, ha dichiarato.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

Ha anche aggiunto: “Mi ha dato molto fastidio. In più adesso fanno anche la versione “Io canto senior”. Almeno potevano chiamarlo in modo diverso, per esempio “Io canto Old”“.

Antonella Clerici e il rapporto con Gerry Scotti

Antonella ha spiegato che il dolore non era legato a Gerry: “Ma Gerry non c’entra niente – ha chiarito –. Il problema è nato perché Roberto Cenci, che era il regista di “Ti lascio una canzone”, è passato da Rai a Mediaset e si è portato dietro il format, proponendo a un’altra emittente un programma quasi identico“

La conduttrice televisiva della Rai, infatti, ha anche condiviso il palco dell’Ariston insieme al collega Gerry Scotti nella prima serata del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti, infatti, ha voluto entrambi al suo fianco per la conduzione della kermesse.