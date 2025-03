Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a Temptation Island: lei rompe il silenzio

I rumors su una partecipazione di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a Temptation Island proseguono: ecco la dama uscire allo scoperto.

Hanno fatto chiarezza di recente in merito alla possibilità di diventare genitori. Adesso Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si trovano al centro di nuovi rumors in merito ad una possibile partecipazione alla prossima edizione del reality per coppie, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Ma come stanno le cose? Ecco le parole dell’ex dama di Uomini e Donne.

Roberta Di Padua e la storia con Alessandro Vicinanza

Dopo essere usciti da Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stanno portando avanti la loro relazione a gonfie vele. Pare, infatti, che la coppia sia più affiatata che mai e sui social non mancano certo le loro foto insieme e svariate clip che li riguardano da vicini. Parlando a Nuovo Tv, la ex dama di UeD ha fatto il punto sulla loro storia d’amore.

“Il bilancio (della loro storia ndr) è più che positivo, perché la possibilità di stare spesso insieme ci permette di conoscerci sempre meglio”, ha detto la donna. “Non facciamo che aggiungere cose belle al nostro rapporto. Anche se io vivo a Cassino e Alessandro a Salerno, dove siamo impegnati con i nostri rispettivi lavori, il nostro non si può definire amore a distanza. Ci separa un’ora di macchina e al massimo stiamo due giorni a settimana senza vederci! Praticamente è come se stessimo già vivendo insieme”.

La risposta su Temptation Island

Non è mancato anche un passaggio sulle voci che vorrebbero la coppia pronta a partecipare a Temptation Island. Sul tema, la bella Roberta ha precisato: “Alessandro parteciperebbe volentieri al programma, io preferirei di no. Mi conosco e so di essere molto gelosa, per cui sarebbe molto difficile tenermi a bada! Quando mi ‘parte la vena’ non mi rendo più conto di dove sono, come si è visto anche negli anni scorsi quando ero a Uomini e Donne”, le sue parole.