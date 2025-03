“La vita ricomincia”: Paolo Ciavarro torna in tv e si emoziona dopo la morte di Eleonora Giorgi

Momento di grande emozione per Paolo Ciavarro, tornato a lavoro in tv a Forum dopo la perdita della madre, Eleonora Giorgi.

I momenti di grande emozione e commozione sono ancora freschi nel cuore e nella mente di tutti dopo la morte di Eleonora Giorgi. Però, esattamente come lei avrebbe voluto, la vita continua e per questo suo figlio Paolo Ciavarro è tornato a lavoro in televisione mostrandosi coraggioso e allo stesso tempo desideroso di andare avanti.

Paolo Ciavarro torna in tv dopo la morte di Eleonora Giorgi

Non sono state giornate facili per Paolo Ciavarro e tutta la sua famiglia dopo la morte di Eleonora Giorgi. Lui e il resto dei cari dell’attrice hanno affrontato momenti di grande commozione dopo la perdita della donna ma hanno saputo prendere tutto nel modo giusto, esattamente come avrebbe voluto la famosa Giorgi.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

In questo senso è da leggere il ritorno in tv, a lavoro, proprio di Ciavarro che in queste ore è tornato a Forum dove è stato accolto dai presenti e dai telespettatori con grande affetto. Il ragazzo, dopo la perdita della madre, sta sicuramente affrontando un momento complicato ma, allo stesso tempo, sembra avere voglia di proseguire con la sua vita, come avrebbe voluto, appunto, sua madre.

La grande emozione e i ringraziamenti per l’affetto

Tra le storie Instagram di Forum, trasmissione di Rete 4, è stato quindi possibile apprezzare il ritorno in tv e a lavoro di Ciavarro. Paolo è stato accolto da Barbara Palombelli che ha detto: “La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro. Ritorna a Forum e resterà con noi, con voi…”. Frase che ha generato la replica del ragazzo: “Grazie a tutti voi, veramente di cuore”, le sue parole con grande emozione davanti a tutti.

La Palombelli, vedendo il ragazzo emozionato, ha scelto di ringraziarlo a sua volta: “Veramente grazie a te, ad Andrea (Rizzoli, il fratello, ndr) e grazie soprattutto a Eleonora per l’esempio che avete dato a tutti gli italiani”.