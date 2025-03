Mario Giordano parla delle critiche alla sua voce: “La verità è che ci ho sofferto tanto, tantissimo”. Scopri i dettagli.

Il noto giornalista Mario Giordano è famoso non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo inconfondibile timbro di voce. Il conduttore di Fuori dal coro ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera di aver sofferto molto per le critiche ricevute sulla sua voce. Il tono acuto, dovuto alla sindrome di Klinefelter, è stato spesso oggetto di ironie, ma nel tempo è diventato un segno distintivo.

In una dichiarazione intima e commossa, il giornalista ha rotto il silenzio e si è messo a nudo di fronte alle critiche. Scopriamo che cosa ha detto.

Mario Giordano: “CI ho sofferto tantissimo”

“Mi dicevano che somigliava a quella di Rosa Russo Iervolino. La verità è che ci ho sofferto tantissimo” ha confessato.

Giordano non aveva mai immaginato una carriera in televisione. “Nelle conferenze stampa mi mettevo sempre in ultima fila, cercando di stare il più possibile defilato” ha raccontato. Ha, poi, aggiunto: “In quelle condizioni, tutto avevo messo in conto meno una cosa: fare la tv“.

Mario Giordano

Tuttavia, nel 1996, mentre lavorava con Gad Lerner a Pinocchio su Rai3, gli venne chiesto di leggere in video le schede preparate per il programma. Fu l’inizio di un nuovo capitolo che lo portò a diventare direttore di Studio Aperto e volto di Mediaset.

Le critiche di Berlusconi e il successo a Mediaset

Nonostante la crescita professionale, non sono mancate le critiche, persino da parte di Silvio Berlusconi.

“Ogni volta che lo incontravo criticava il fatto che stessi in tv con la giacca sbottonata” ha svelato Giordano. Tuttavia, il suo stile informale non ha impedito il successo di Studio Aperto e il suo consolidamento come giornalista d’inchiesta.

Oggi, con Fuori dal coro, Giordano si è imposto come una voce indipendente, ma questa posizione ha portato anche conseguenze negative. “I miei figli sono un po’ spaventati per il numero di minacce che riceviamo” ha dichiarato.