Morgan parla del suicidio del padre, dell’amore mai finito per Asia Argento e delle sue difficoltà lavorative. Scopri cos’ha detto.

Morgan è finito spesso al centro di controversie, non solo nel mondo della musica ma anche per la sua vita privata.

Durante un’intervista nel podcast One More Time di Luca Casadei, Morgan ha raccontato il peso che ha dovuto portare fin da giovane, in seguito alla morte del padre che si è tolto la vita a 46 anni, quando lui aveva appena 15 anni. Ma scopriamo che cosa ha rivelato il cantautore.

Morgan e la morte del padre: un racconto toccante

Il cantante ha raccontato di aver vissuto in prima persona le difficoltà economiche del padre e il dramma che lo ha segnato per sempre.

“La notte prima di ammazzarsi mi ha dato 100mila lire, come a dire che mi avrebbe restituito tutto” ha ricordato con amarezza.

Morgan – www.donnaglamour.it

Morgan ha parlato anche del periodo difficile che sta vivendo, segnato dalle accuse di stalking mosse dalla sua ex compagna Angelica Schiatti.

Il cantautore ha dichiarato di sentirsi emarginato dal mondo del lavoro e di aver perso molte opportunità professionali. “Mi hanno annullato tutti i concerti, non mi hanno più telefonato” ha affermato rivelando le difficoltà economiche che sta affrontando per mantenere la famiglia e le sue figlie.

Morgan: l’amore mai finito per Asia Argento

Un altro punto toccante della sua confessione riguarda il legame con Asia Argento. Morgan ha ammesso che il loro rapporto non è mai veramente finito dentro di lui, e ha descritto la loro relazione come un mix di amicizia, complicità e collaborazione artistica.

“Mi sentivo capito, guardandomi nei suoi occhi mi vedevo bello” ha raccontato, rivelando il dolore per la fine di quella storia.

Nonostante le difficoltà, Morgan guarda al futuro con determinazione. Ha infatti fondato un’Università della Canzone, un progetto volto a insegnare la composizione musicale in modo accademico. “La canzone è l’oggetto artistico più importante, ma non viene insegnata nelle università” ha spiegato.