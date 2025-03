Francesca Brambilla annuncia la nascita della sua seconda figlia: la foto e la rivelazione del singolare nome.

Francesca Brambilla, nota al pubblico per il suo ruolo di Bona Sorte nel programma Avanti un Altro, ha annunciato la nascita della sua seconda figlia. L’annuncio è arrivato attraverso il suo profilo Instagram, dove ha condiviso un’emozionante foto scattata in ospedale. Accanto a lei, il compagno e la loro piccola appena nata, che porta un nome molto particolare: Guadalupe Anima.

La showgirl era diventata mamma di Amaya nel 2023.

Francesca Brambilla: una famiglia in crescita

Nella giornata di giovedì 6 marzo Francesca Brambilla ha annunciato la nascita della secondogenita Guadalupe Anima.

“Stessa stanza, stesso posto, il mio fantastico e stesso ginecologo di sempre Dott. Ciravolo, stesso ospedale e stesso amore infinito per te C.M che mi hai regalato la nostra vita felice” scrive la Brambilla.

Nel suo post di annuncio, Francesca Brambilla ha voluto ringraziare il suo ginecologo di fiducia, il Dott. Ciravolo, e il personale ospedaliero che l’ha seguita in entrambe le sue gravidanze. Ha inoltre dedicato parole d’amore al compagno.

Francesca Brambilla aveva già una figlia, Amaya Luce, nata nel dicembre del 2023.

Francesca Brambilla lontana dalla televisione

Nonostante la notorietà Francesca ha sempre preferito mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

La showgirl, assente dal cast di Avanti un Altro per il secondo anno consecutivo, aveva già anticipato ai suoi follower il motivo della sua pausa dal programma di Paolo Bonolis: la dolce attesa della sua secondogenita.

La foto pubblicata nelle scorse settimane con il pancione aveva già lasciato intuire l’arrivo imminente della piccola Guadalupe Anima.

Con un’immagine in cui mostrava il pancione, Francesca aveva annunciato: “Ecco il vero motivo per il quale non sarò la vostra Bona Sorte anche quest’anno, ma vi prometto che tornerò“.

Con il suo caratteristico riserbo sulla vita privata, Francesca continua a condividere solo momenti selezionati con i suoi fan, mantenendo la sua famiglia al centro della sua felicità.