Valeria Fabrizi torna in Che Dio ci aiuti e rivela: “Volevano farmi fuori per la mia età, ma io non mollo”. Scopri i dettagli!

La celebre attrice Valeria Fabrizi è tornata a vestire i panni di Suor Costanza nella fiction di successo Che Dio ci aiuti, dopo aver rischiato di essere esclusa dalla produzione. L’attrice, classe 1936, ha svelato i retroscena della sua mancata conferma durante un’intervista a La Vita in Diretta, e ha rivelato come abbia dovuto lottare per mantenere il suo posto nella serie. Ma scopriamo tutti i dettagli

Valeria Fabrizi e il rischio di esclusione

Durante l’intervista, Valeria Fabrizi ha confessato di aver avuto il sospetto di essere stata messa da parte già nella scorsa stagione, a causa di alcune trame che sembravano allontanarla progressivamente dalla storia principale.

L’attrice ha dichiarato: “Prima mi fanno fare un incidente con la macchina, poi con la moto, poi m’hanno mandato all’ospedale. Ho detto alla Chillemi: non è che mi fanno fuori?!“.

Valeria Fabrizi

Nonostante i timori, la Fabrizi non si è arresa e ha difeso con determinazione il suo ruolo, ritenendo il personaggio di Suor Costanza una parte fondamentale della comicità e della leggerezza della fiction.

Sulla possibile uscita di scena di Suor Costanza, l’attrice ha commentato: “Dico: ma siete pazzi? È come togliere Frassica da Don Matteo. È la parte comica, brillante, la leggerezza“.

Il ritorno di Suor Costanza nella nuova stagione

Il pubblico affezionato potrà rivedere Suor Costanza nel terzo appuntamento della stagione, in onda il 13 marzo, con gli episodi La vita che vorrei e Madri. Oltre a Valeria Fabrizi, nel cast ci sono anche Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni ed Elena Sofia Ricci.

“È un ritorno in punta di piedi perché io non ci dovevo proprio essere. Mi sono battuta per fare Suor Costanza. Eh, sì: l’avevano proprio completamente eliminata” ha commentato l’attrice.

Il ritorno di Suor Costanza è una vittoria per l’attrice e per tutti i fan della serie, che hanno sempre apprezzato la sua presenza carismatica e la sua ironia.