Che Dio ci aiuti 8: ecco le location della fiction di Rai 1

Ecco quali sono le location di Che Dio ci aiuti 8: rispetto alla stagione precedente l’ambientazione principale è cambiata del tutto.

Su Rai 1, a due anni di distanza dalla messa in onda della settima stagione, arriva la nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Rispetto alla precedente stagione cambia molto a partire dai protagonisti (ci saranno diverse new entry nel cast) ma a cambiare è anche l’ambientazione principale dei nuovi episodi. Vediamo allora quali sono tutte le novità del cast e soprattutto quali sono le location di Che Dio ci aiuti 8.

Che Dio ci aiuti 8: il cast della fiction

La protagonista principale di Che Dio ci aiuti 8, Suor Azzurra, è interpretata come sempre da Francesca Chillemi, che mantiene il suo ruolo di personaggio principale della serie TV. Il co-protagonsita maschile sarà invece una delle new entry: Giovanni Scifoni, che vestirà i panni di Lorenzo Riva.

Francesca Chillemi

E a proposito di new entry, nel casto della serie TV ci saranno anche Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso e Gaia Bella. Anche se solo per alcune rapide apparizioni, rivedremo comunque Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

Che Dio ci aiuti 8: le location della fiction

I fan della fiction si erano abituati nelle ultime due stagioni a vederla ambientata ad Assisi, la location principale di Che Dio ci aiuti 8 sarà invece Roma. È proprio nella Capitale che sarà ambientata la storia, visto che Suor Azzurra lascia il Convento degli Angeli Custodi per gestire la Casa del Sorriso, una casa-famiglia della Capitale che rischia la chiusura.

Tutte le riprese dei vari episodi (sono in totale venti, trasmessi in dieci puntate sempre al giovedì sera in prima serata su Rai 1) sono state effettuate nella Capitale, le scene degli interni sono state girate presso gli studi della Lux Vide di Formello.