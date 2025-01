Quando inizia Il Commissario Ricciardi 3? La data di uscita e le anticipazioni

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Il Commissario Ricciardi 3, la nuova stagione della serie TV di Rai 1 con protagonista Lino Guanciale.

Lino Guanciale torna a vestire i panni del commissario Luigi Alfredo Ricciardi. Con l’arrivo del nuovo anno, infatti, su Rai 1 torna una delle serie TV più amate degli ultimi tempi con una nuova stagione: è in arrivo Il Commissario Ricciardi 3. La fiction, lo ricordiamo, è basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni e le prime due stagioni avevano fatto registrare ottimi dati di ascolto. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulle nuove puntate.

Quando inizia Il Commissario Ricciardi 3?

La data di uscita di Il Commissario Ricciardi 3 non è ancora stata comunicata con precisione, quel che è certo però è che la serie TV andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal mese di febbraio 2025. In totale le puntate saranno 4 e andranno in onda come al solito a cadenza settimanale.

Lino Guanciale

Il Commissario Ricciardi 3: le anticipazioni sulla trama

I libri da cui sono tratti gli episodi di Il Commissario Ricciardi 3 sono Per mano mia, Il purgatorio dell’angelo, Il pianto dell’alba e I vivi e i morti.

“Sarà la stagione più completa, quella della svolta, quella in cui l’evoluzione di Ricciardi si compie e il processo di avvicinamento alle persone, nonostante il suo pessimo carattere, si realizza. È anche la stagione dagli esiti più dolorosi, ma forse anche per questo è molto vicina alle difficoltà emotive di tutti, c’è una confessione importante e un matrimonio, momento tra i più significativi”, ha raccontato Lino Guanciale parlando proprio dei nuovi episodi.

Il Commissario Ricciardi 3: il cast

Il protagonista principale di Il Commissario Ricciardi 3 è ovviamente sempre Lino Guanciale ma nel cast della serie TV troviamo anche Rossella Ferraro, Antonio Milo, Enrico Iannello, Nunzia Schisano e Vera Ratti.