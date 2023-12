Ecco quali sono le location di Il giorno più bello, la commedia con protagonisti Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Nel 2017 è uscita nelle sale cinematografiche la commedia francese C’est la vie – Prendila come viene, nel 2022 è arrivato il remake italiano intitolato Il giorno più bello. A dirigere il film è stato Andrea Zalone, al suo esordio alla regia di un lungometraggio. Il protagonista principale è Aurelio, il titolare di un’azienda di wedding planner, che si chiama proprio “Il giorno più bello”. L’azienda è però piena di debiti e Aurelio cerca di venderla. Ma gli arriva una sola offerta… Vediamo ora quali sono le location di Il giorno più bello.

Il giorno più bello: le location del film

Se per l’originale film erano state scelte Parigi e alcuni castelli della Loira come location, per la versione italiana è stata scelta Torino come location principale del film. E’ proprio nel capoluogo di regione del Piemonte che il regista Andrea Zalone, anche lui torinese, ha girato il film.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

Tra le location principali del film troviamo Palazzo Civico, il Circolo Esperia e l’Hotel Golden Palace. E al posto dei castelli della Loira? C’è il Castello de Biandrate, a San Giusto Canavese (sempre in provincia di Torino). E proprio questo è uno dei luoghi più affascinanti che si possono vedere nel film, una delle sue location principali.

Il giorno più bello: il cast del film

A interpretare il ruolo ne Il giorno più bello, quello di Aurelio, c’è Paolo Kessisoglu. Il coprotagoninista è il suo amico e spesso compagno di avventure, televisive e cinematografiche, Luca Bizzarri.

Nel cast del film troviamo poi anche Violante Placido, Valeria Bilello, Ludovico Guenzi, Fiammetta Cicogna, Massimo De Lorenzo, Orietta De Rossi, Riccardo Lombardo, Alessandro Fullin, Tullia Pagano, Carlo Buccirosso e Stefano De Martino.