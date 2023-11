Ecco dove vedere la Prima della Scala 2023 in streaming o in Tv se non siete tra i fortunati che presenzieranno dal vivo all’evento.

E’ uno degli eventi più attesi e importanti dell’anno per tutti gli amanti del teatro e dell’opera: parliamo della Prima della Scala. Come sempre, anche quest’anno l’evento si terrà il 7 dicembre (giovedì) e potrà essere visto anche da coloro che non rientrano tra i fortunati che assisteranno dal vivo all’evento nel teatro simbolo della città di Milano. L’opera scelta per la Prima della Scala 2023 è il Don Carlo di Giuseppe Verdi, vediamo come ora dove poterlo vedere sia in TV che in streaming.

Dove vedere la Prima della Scala 2023 in streaming e in TV

La prima della Scala 2023 è in programma a partire dalle ore 17.45 di mercoledì 7 dicembre 2022, anche quest’anno, come ormai consuetudine, l’evento è trasmesso in diretta TV su Rai 1: una diretta di circa tre ore, con tanto di sottotitoli, alla quale è affiancato un commento e che è anticipata dalla presentazione iniziale a cura di Bruno Vespa e di Milly Carlucci. Confermata anche Serena Scorzoni nel ruolo di inviata dal foyer del teatro di Milano da dove si collega con i vari ospiti.

teatro scala di milano

E dove vedere la Prima della Scala 2023 in diretta streaming? Ovviamente su RaiPlay. Come ogni altro evento trasmesso dai canali Rai, la piattaforma on demand trasmette in diretta, in contemporanea con la diretta televisiva, anche questo evento. Chi non avesse la possibilità di seguirlo in diretta può vederla in differita in qualsiasi momento. Ricordiamo che RaiPlay è completamente gratuita (anche la Prima della Scala 2023 si può quindi vedere gratis) e si può accedere alla piattaforma sia da Smart Tv che da computer, tablet e smartphone.

La Prima della Scala 2023 sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica su Rai Radio3 e a seguire l’evento saranno Gaia Von e Oreste Bossini.