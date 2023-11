Ecco quali sono le location di Noi siamo leggenda, la fiction di Rai 2 con protagonisti un gruppo di ragazzi e ragazze con dei superpoteri.

I supereroi sono arrivati anche nella televisione italiana e sono sbarcati su Rai 2 dove, da mercoledì 22 novembre 2023, va in onda Noi siamo leggenda, serie TV diretta da Carmine Elia, che per la Rai ha diretto anche una fiction di maggiore successo degli ultimi anni: Mare fuori. La storia raccontata è quella di un gruppo di cinque ragazzi che scoprono all’improvviso di avere dei superpoteri e le loro vite vengono, inevitabilmente, sconvolte da ciò. Vediamo ora quali sono le location di Noi siamo leggenda.

Noi siamo leggenda: le location della serie TV

Noi siamo leggenda è ambientata principalmente a Roma ed è proprio nella Capitale che sono state effettuate la maggior parte delle riprese delle varie puntate della fiction.

Nicolas Maupas

Ma Roma non è l’unica città ad aver fatto da sfondo alla storia raccontata in Noi siamo leggenda, anche se regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori non si sono allontanati più di tanto dalla Capitale: le scene che non sono state girate a Roma sono state girate a Rieti.

Noi siamo leggenda: il cast della serie TV

Come abbiamo detto in precedenza, il regista di Noi siamo leggenda è Carmine Elia, lo stesso che ha diretto anche Mare Fuori. E sono diversi anche gli attori protagonisti di Mare fuori che il pubblico di Rai 2 può ritrovare in questa serie TV, a partire da Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio, ovvero Filippo (Chiattillo), Naditza e Ciro Ricci di Mare fuori.

Nel cast di Noi siamo leggenda troviamo poi anche Emanuele Di Stefano, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova e Lino Guanciale.